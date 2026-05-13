Digitalización del control del tráfico, la seguridad y la limpieza: San Bartolomé de Tirajana lanza la Plataforma Inteligente de Destino y el gemelo digital

El municipio de San Bartolomé de Tirajana avanza a pasos agigantados hacia la modernización y la digitalización del territorio a través de los proyectos de la Plataforma Inteligente de Destino (PID) y el gemelo digital, ambos financiados íntegramente con 1,2 millones de euros pertenecientes a los fondos Next Generation que ofrece la Unión Europea. El objetivo de estas herramientas es que el Cosistorio pueda unificar todos los datos de la localidad que sean relevantes para la toma de decisiones en tiempo real en las diferentes áreas de la administración pública. Esta digitalización permitirá recopilar datos de forma instantánea en ámbitos tan diversos como el tráfico, la gestión de residuos, la seguridad, el alumbrado público, las playas y el comercio.

El gemelo digital es una malla virtual en 3D que representa con gran precisión todo el municipio sureño

La herramienta de gemelo digital, ideada por la empresa de software Esri, es una representación hiperrealista diseñada en 3D que actúa cómo una réplica digital del municipio y que tiene un margen de error mínimo, de tan solo cinco centímetros por píxel. Esta malla digital, que es una copia virtual de San Bartolomé de Tirajana, permite observar y analizar el territorio de manera orgánica y dota al Ayuntamiento de la capacidad de coordinar a las diferentes áreas de la Administración para agilizar cualquier actuación. La interconexión entre los distintos servicios es una de las bazas esenciales de este proyecto y ya se está trabajando con efectivos de bomberos y policías para barajar las diferentes aplicaciones que se podrían implementar en el ámbito de la seguridad y las emergencias.

Casos de uso

El Consistorio ya está elaborando diferentes casos de uso para el gemelo digital que se implementarán en el futuro y uno de los que más destaca es el módulo denominado "la ciudad de los quince minutos", que permitirá al Ayuntamiento localizar cuáles son los servicios esenciales que tienen los ciudadanos a una distancia que puedan recorrer en quince minutos. Esto dará una idea a la Administración para saber, por ejemplo, si una persona mayor del municipio tiene a su alcance todos los servicios esenciales que necesita y, en caso de que no sea así, podrán tomar medidas al respecto para mejorar el acceso a estos servicios en ese territorio concreto.

En cuanto a la seguridad, el Consistorio está trabajando para que los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos puedan tener acceso a datos de aguas públicas para poder ver en el mapa digital dónde están ubicadas las bocas de incendios y qué potencia tienen esos hidrantes. La plataforma también permitirá realizar simulaciones en lugares concretos en caso de que haya condiciones meterológicas adversas que puedan provocar el desborde de un barranco para estudiar cómo afectaría la realización del desvío del agua y hacia qué lugar y de qué manera se debería hacer para que cause el menor perjuicio posible.

En materia de urbanismo, al tener una reproducción de San Bartolomé de Tirajana con una fidelidad de casi el cien por cien y una enorme base de datos que no parará de crecer y que se actualizará en tiempo real, la Administración podrá hacer un recorrido virtual por toda la localidad para encontrar irregularidades como casas ilegales o inmuebles que están operando como viviendas vacacionales sin autorización para ello. El tráfico será otro ámbito en el que esta nueva herramienta incorporará nuevas funciones, ya que mostrará al Ayuntamiento dónde hay mayor afluencia de vehículos y le proporcionará datos sobre cuáles suelen ser las horas puntas para que puedan gestionarlo.

Enfocado a locales y visitantes

La ciudadanía y las empresas privadas también podrán acceder a algunas funciones de la plataforma. Tanto los locales como los turistas que se encuentren en el municipio podrán ver cuáles son los comercios que más se visitan y cuáles tienen una menor afluencia. Por su parte, las personas que tengan una empresa tendrán la posibilidad de ver cómo afecta a su negocio, por ejemplo, la celebración de un evento determinado en su zona.

La plataforma estará disponible para los ciudadanos, las empresas y la Administración.

Durante la presentación de esta herramienta este miércoles en la Casa Condal de Maspalomas, el alcalde del municipio , Marco Aurelio Pérez Sánchez, afirmó que "el alma de este proyecto es su transversalidad y que está dirigido a toda la sociedad, sean ciudadanos residentes o visitantes" y destacó que se trata de una tecnología que permitirá al municipio avanzar con fuerza en el siglo XXI porque permitirá una interacción más eficaz entre los administrados y la administración. El regidor señaló que esta herramienta permitirá manejar de manera más efectiva el flujo de información, de solicitudes y de objetivos.

Daniel Rojas-Marcos, responsable de las áreas de Administración Local y Turismo de la empresa Esri; Marco Aurelio Pérez Sánchez, alcalde de San Bartolomé de Tirajana y Elena Álamo Vega, concejala de Presidencia y Proyectos Europeos. / LP/DLP

Por su parte, el experto Daniel Rojas-Marcos Sanguino, responsable de las áreas de Administración Local y Turismo de la empresa Esri, explicó que esta herramienta permite cruzar datos, conocer lo que ocurre en todo momento en el municipio y realizar simulacros, análisis y predicciones. También señaló que facilita entender cómo se comporta una ciudad en todos sus ámbitos para tomar decisiones más rápidas y eficaces, además de transmitir esa información a todos los actores involucrados.

El proyecto, que se desarrolla desde la Concejalía de Presidencia y Proyectos Europeos que dirige Elena Álamo Vega, tiene como fecha prevista de finalización el 30 de junio. La concejala destacó que la finalidad no es solo incorporar tecnología, sino utilizarla como apoyo para gestionar mejor el municipio y mejorar la experiencia de residentes, visitantes y personal técnico municipal".