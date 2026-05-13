La Fiesta de la Lana de Caideros, en Gáldar, cumple 30 años con una trasquilada al son de La Trova, Los Sabandeños y Los Faycanes

La Fiesta de la Lana de Caideros, en Gáldar, declarada Fiesta de Interés Turístico de Canarias, celebrará el próximo sábado 30 de mayo su 30 aniversario con una jornada dedicada al pastoreo, la trashumancia y las tradiciones de las medianías. El programa incluirá el traslado del ganado desde el Cortijo de Los Nogales, la tradicional trasquilada con pastores procedentes de distintos puntos de la isla, talleres y exhibiciones vinculadas a la lana y al mundo rural, exposiciones, muestras de artesanía, homenajes a personas ligadas al sector ganadero y actuaciones musicales de Los Sabandeños, La Trova y Los Faycanes. La celebración concluirá con una degustación de sancocho canario con pella de gofio y mojo, plátanos y tortillas con miel.

La cita volverá a convertir a Caideros en uno de los grandes puntos de encuentro del Día de Canarias, con una programación que reivindica el modo de vida de los Altos de Gáldar y el papel de las familias que mantienen viva la actividad ganadera en las medianías. La edición de este año tendrá además un carácter especial al cumplirse tres décadas de una celebración que ha logrado consolidarse como símbolo de identidad, tradición y defensa del mundo rural.

Los actos programados fueron presentados con la presencia del alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa; el primer teniente de alcalde y concejal de Cultura y Fiestas, Julio Mateo Castillo; y el presidente de la asociación cultural y vecinal Montaña el Agua, José Mendoza, 'Pepe Torres', junto a una amplia representación vecinal.

Hora de inicio y trayecto

La jornada comenzará a las 9.00 horas con el traslado del ganado desde el Cortijo de Los Nogales hasta Caideros. Una vez en el barrio, dará comienzo la tradicional trasquilada, una de las imágenes más singulares de la fiesta, con la participación de pastores llegados desde diferentes puntos de Gran Canaria. Esta actividad representa uno de los momentos más esperados de la celebración y conecta directamente con las raíces ganaderas de la zona.

Uno de los actos centrales será el homenaje a los ganaderos Antonio y Sara Moreno Mendoza, en reconocimiento a toda una vida dedicada al pastoreo y a la elaboración del queso. También será distinguido Miguel Hidalgo, consejero del Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo de Gran Canaria, por su defensa del mundo rural, las tradiciones y su vocación de servicio público.

Se hará un homenaje a los ganaderos Antonio y Sara Moreno Mendoza, además de al consejero Miguel Hidalgo

El programa se completará con talleres, exhibiciones, exposiciones y actividades relacionadas con la lana, el ganado y las costumbres canarias. Además, se inaugurará un nuevo mural situado en el principal acceso al barrio, una actuación con la que se busca reforzar la imagen de Caideros como espacio ligado a la tradición y a la identidad de las medianías galdenses.

Una fiesta para las medianías

Durante la presentación, el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, subrayó que esta fiesta reconoce «a los que permanecen en las zonas de medianías cada día», y recordó que «sin pastores, sin queserías, no habría Fiesta de la Lana». En este sentido, defendió que Gáldar es «el pueblo con más queserías y pastores» y afirmó que esa realidad «hay que protegerla, defenderla y visibilizarla».

La jornada comenzará a las 9.00 horas con el traslado del ganado desde el Cortijo de Los Nogales hasta Caideros

Sosa destacó además que el municipio concentra sus actos del Día de Canarias en esta celebración, al considerar que Caideros representa las raíces, los deportes autóctonos y las tradiciones del pueblo. «Aquí defendemos Canarias no solo cada 30 de mayo, sino los 365 días del año», señaló.

Por su parte, Julio Mateo Castillo resaltó el esfuerzo del Ayuntamiento para seguir mejorando una fiesta que este año alcanza sus 30 ediciones. El edil recordó que Gran Canaria es la única isla en la que se ha mantenido la trashumancia, especialmente en las medianías, y felicitó a los vecinos que trabajan durante todo el año para conservar esta forma de vida.

José Mendoza agradeció emocionado el apoyo de todas las personas y administraciones que colaboran en la organización de la fiesta, y aseguró que Caideros es hoy «un barrio más vivo que nunca». En esta edición, el pregón correrá a cargo de Antonio Jiménez Díaz, reconocido por su amplia trayectoria académica.

La XXX Fiesta de la Lana está organizada por la concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar y la asociación cultural y vecinal Montaña el Agua, con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.