Las grúas exprés para evitar atascos en la GC-1, cada vez más cerca: el Cabildo de Gran Canaria ya ha presentado el protocolo a la DGT

El Cabildo de Gran Canaria ya ha redactado un protocolo para impulsar el proyecto piloto de las grúas exprés, una iniciativa que busca agilizar la retirada de vehículos accidentados o averiados en las autopistas de la Isla y reducir el impacto de estas incidencias sobre la circulación. El Cabildo de Tenerife también se ha sumado a la propuesta, con la intención de que las dos islas capitalinas puedan adelantarse al resto de España en la implantación de este sistema piloto.

El consejero de Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, recordó que la puesta en marcha de esta medida depende de la Dirección General de Tráfico, aunque aseguró que las conversaciones avanzan «en buena sintonía». No obstante, recalcó que todavía no existe ningún acuerdo firmado.

La iniciativa se plantea como una herramienta para evitar que una avería o un accidente acaben provocando grandes retenciones en las principales vías insulares, especialmente en horas punta. La retirada rápida de los vehículos permitiría liberar antes los carriles afectados y recuperar con mayor rapidez la normalidad del tráfico. Rodríguez enmarcó esta propuesta dentro de las medidas previstas para aliviar la congestión viaria, junto a actuaciones como la ampliación del cuarto carril de la GC-1 a su paso por Telde.

Lopesan y Satocan realizarán los trabajos de la GC-1

Estas declaraciones de Rodríguez se enmarcan dentro de la presentación de las empresas adjudicatarias de los trabajos del cuarto carril de la GC-1, que tuvo lugar en la tarde de este miércoles. Las obras para aliviar la congestión de la GC-1 a su paso por Telde comenzarán antes del verano y serán ejecutadas por la UTE formada por Lopesan y Satocan, adjudicataria del contrato tras imponerse en un concurso al que concurrieron otras tres empresas. Durante el procedimiento de contratación se otorgó una mayor puntuación a las propuestas que incorporaban reducciones en el plazo de ejecución, así como soluciones técnicas que permitieran realizar aperturas parciales al tráfico durante el desarrollo de los trabajos. Si no se presenta ningún recurso en el plazo de un mes, las obras comenzarán seguidamente con el objetivo de habilitar un cuarto carril en ambos sentidos, norte y sur, a su paso por el municipio de Telde. El proyecto cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros y la empresa adjudicataria será la encargada de ejecutar la totalidad de la actuación.

No obstante, en una primera fase se priorizará la construcción del cuarto carril en sentido sur, así como la reapertura del acceso al barrio de La Pardilla, actualmente cerrado. La previsión es que este enlace vuelva a estar operativo antes de que concluyan los trabajos, cuyo plazo de ejecución se estima en torno a un año.

El anuncio de la adjudicación a la UTE formada por Lopesan y Satocan lo afirmó en la tarde de este miércoles el consejero de Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, quien recordó que se trata de una actuación «muy demandada» en una vía con una elevada densidad de tráfico, por la que circulan alrededor de 160.000 vehículos diarios. Para acabar con el embudo que se produce en este tramo de la GC-1, el proyecto contempla la construcción de un cuarto carril en sentido sur, con una extensión aproximada de 600 metros, bordeando el barrio de La Pardilla. En sentido norte, la actuación se prolongará durante cerca de un kilómetro, desde la gasolinera situada en la zona comercial de La Estrella hasta el entorno de Bocabarranco.