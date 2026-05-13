El Grupo Lopesan proyecta un hotel de mil habitaciones y 300 millones en Meloneras

El Grupo Lopesan continúa su expansión en las Islas. La compañía presidida por Eustasio López proyecta la construcción de un nuevo hotel de cinco estrellas en el sur de Gran Canaria, en la urbanización turística de Meloneras de San Bartolomé de Tirajana, un establecimiento de alrededor de 1.000 habitaciones que estará diseñado para ser orientado al segmento del turismo familiar, según han confirmado a este periódico responsables de la compañía. En el diseño y puesta en marcha de este complejo turístico, la empresa realizará una inversión de unos 300 millones de euros para poner unas 2.000 nuevas camas y 1.000 empleos en el mercado hotelero insular.

El Hotel Lopesan Meloneras Family, que así se llamará, estará ubicado en las parcelas 28 y 29 de Meloneras, estas son los terrenos anexos a la parte trasera del palacio de congresos de Expomeloneras. El suelo tiene una superficie de 60.000 metros cuadrados y se localiza entre las calles Mar Mediterráneo y Mar Adriático.

El Grupo Lopesan concibe el nuevo establecimiento turístico como un hotel emblemático destinado a convertirse en uno de los buques insignias de la compañía. Y se abre al gran mercado porque en este espacio la empresa implementará el concepto de turismo familiar, un modelo alejado del concepto de solo adultos que tiene implantado en el Hotel Faro en Maspalomas, el Corallium Dunamar en Playa del Inglés y el Corallium Beach de San Agustín. De ahí que entre los atractivos de este complejo se plantee la construcción de un parque acuático, varias piscinas, cuatro restaurantes, áreas comerciales y de ocio y grandes áreas ajardinadas. No obstante, matizan desde el grupo, el proyecto, que está desarrollando un estudio de arquitectura de Miami, puede incorporar cambios antes de su finalización.

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a través de la Junta de Gobierno, otorgó la licencia a Lopesan en noviembre de 2023 y desde hace un año la compañía mantiene la parcela vallada al tiempo que realiza los movimientos de tierras para desarrollar las obras. Ahora, el grupo empresarial ya tramita los distintos permisos sectoriales, entre ellos el de Turismo para poder comercializar el establecimiento.

El desarrollo de este complejo hotelero de lujo llega apenas un año después de que el pasado 6 de mayo de 2025 el pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana aprobase, por unanimidad de todos los grupos políticos, el plan parcial de Meloneras 2A, que permite desbloquear más de 700 millones de euros en inversiones que llevaban estancadas más de 23 años. Estas inversiones llegarán en forma de nuevos hoteles que asmpliarán la oferta de alojamiento en 1.800 nuevas habitaciones y 3.600 camas. De hecho, la aprobación de esa figura urbanística posibilitará el desarrollo de esta pieza turística con hasta cinco nuevos hoteles, además de la ampliación del Villa del Conde, en parcelas que suman en su conjunto 271.487 metros cuadrados.

Responsables del Grupo Lopesan explican que la compañía pretende que este hotel sea «un referente» ya que por su modelo de negocio no compite con otros establecimientos de la compañía.

Otras inversiones

El desarrollo del Hotel Lopesan Meloneras Family llega de la mano de otros proyectos turísticos de la compañía en Meloneras. Y es que el pasado 30 de abril la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a propuesta del área de Urbanismo, dio luz verde a la licencia para que Lopesan pueda ampliar el Hotel Villa del Conde, inaugurado en 2004 con 561 habitaciones, con 103 nuevas habitaciones y 206 camas más. En esta operación, que la firma turística desarrollará en una parcela anexa al inmueble con una superficie de 15.472 metros cuadrados, Lopesan invertirá 16.424.184 euros.

Además de los proyectos en la zona turística, el grupo de Eustasio López compró a principios de 2024 el hotel Iberia de Las Palmas de Gran Canaria -de cuatro estrellas y 281 habitaciones-, su primer establecimiento en un entorno urbano; la gestión seguirá de la mano del grupo que preside Antonio Catalán, AC by Marriot, hasta 2027. Meses después, en noviembre de 2024, la cadena hotelera anunció una alianza con la plataforma de inversión hispano-suiza Stoneweg Hospitality para adquirir el Hotel Miguel Ángel, ubicado en el Paseo de la Castellana de Madrid y cuya compra y rehabilitación asciende a los 250 millones de euros.

Por último, Lopesan sigue con el foco puesto en Punta Cana, en la República Dominicana, donde en la parcela anexa al Lopesan Costa Bávaro Resort Spa & Casino desarrolla, con una inversión de 320 millones y más de 1.000 habitaciones, tres conceptos hoteleros altamente segmentados: el Lopesan Caoba Lagoon Resort, Spa, & Casino, que dispone de 552 habitaciones,el un hotel orientado al segmento con 239 habitaciones y el Lopesan Splash Cove Resort, Spa, & Casino, con 244 habitaciones.