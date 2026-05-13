Guía aprueba el pago de facturas atrasadas de los últimos cinco años por 800.000 euros

Guía remueve el dinero de sus cuentas para pagar facturas de los últimos cinco años que habían quedado en el limbo. El Ayuntamiento aprueba en un pleno extraordinario dos reconocimientos extrajudiciales de crédito que suman más de 800.000 euros para hacer frente a los impagos con la empresa pública del Cabildo Valora y saldar los servicios prestados por empresas de sectores muy diversos, que llevaban mucho tiempo reclamando su liquidación. La medida trata de evitar que los expedientes se resuelvan en los juzgados y el pago de mayores intereses por esos retrasos, además de servir de oxígeno a los empresarios afectados.

La interventora municipal de Guía ya había advertido de la puesta en marcha de medidas 'drásticas' que había que tomar para sanear las cuentas en el pleno de febrero de este año a las pocas semanas de tomar posesión, remarcando que se había encontrado un ayuntamiento en parada técnica, un presupuesto agotado y con unas cuentas prorrogadas por segunda vez. A su vez, en ese primer balance de su supervisión ya hablaba de que se había encontrado facturas olvidadas en el cajón. En esa ocasión, el pleno municipal de hace tres meses dio vía libre a una primera modificación de crédito por importe de 1.018.852 euros. Ese dinero se destinó a pagar cinco facturas del año 2024 de Endesa por importe de 333.000 euros y las del año pasado por 269.000 euros, seguros por 56.000 euros, arreglo de ascensores por 8.000 euros, limpieza, cátering del centro ocupacional por 25.000 euros, y la basura del segundo semestre del año pasado, entre otras.

Al juzgado

La interventora reconocía la urgencia de pagar a empresas y evitar la judicialización de muchos pagos por servicios prestados y reconocidos, ya que en caso contrario iban a suponer un impacto económico mayor para las arcas municipales al tener que hacer frente a los intereses generados por el retraso. Ahora la Corporación ha dado vía libre a otras dos nuevas modificaciones extraordinarias de crédito para ir sacando de los cajones nuevas facturas, algunas de las cuales se remontan al año 2021, esto es, de los últimos dos mandatos.

El importe total del dinero destinado al pago a proveedores asciende a 802.763 euros. Las facturas más antiguas se generaron desde 2021 a 2025 por una cuantía de 447.178 euros. La deuda se había contraído con Valora por las tasas del tratamiento de residuos sólidos en el Salto del Negro y la planta de Guía. La empresa pública del Cabildo se encarga del cobro de impuestos a municipios como Guía, además de la gestión y recaudación de ingresos a la institución insular.

El resto del dinero se va a saldar facturas de muy diversa índole, como es el caso del pago de vales sociales, compañía de telefonía, mantenimiento, combustible, eventos, seguridad, asistencia jurídica y plataformas de administración electrónica, entre otras. El pago de las facturas de 2024 hasta la actualidad se hará con cargo al remanente de tesorería para gastos generales.

Cobrar lo que les corresponde

El alcalde, Alfredo Gonçlaves, defiende Ayuntamiento de Guía “ha dado un paso importante hacia adelante para dar solución a un problema grave al que nos hemos tenido que enfrentar desde nuestra llegada al frente del gobierno municipal. Ahora ya contamos con un departamento de Intervención y Tesorería estable frente a la inestabilidad que hemos sufrido hasta ahora y, por fin, podremos pagar a nuestros proveedores que es lo realmente importante para ellos y para este Ayuntamiento porque nos permitirá continuar gestionando y trabajando por nuestro municipio”.

El regidor subrayó que lo que se ha aprobado en pleno no es un capricho ni una irregularidad que se quiera ocultar sino que es, precisamente, el mecanismo legal previsto para regularizar una situación administrativa “y garantizar que esos proveedores que prestaron sus servicios a esta administración puedan cobrar lo que les corresponde”.

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La concejala de Hacienda, Nayra Pérez, detalló que para hacer frente a la deuda con Valora se ha establecido un plan de pagos que se irá materializando en 24 mensualidades, que permitirá al Ayuntamiento cumplir sus obligaciones “sin asfixiar la tesorería corriente”. Y defendió este expediente “es una obligación de legalidad, el reconocimiento de crédito es una herramienta para corregir deficiencias administrativas”. Y, a su vez, añadió que eestán avalados por informes de Intervención y el servicio jurídico de Secretaría.