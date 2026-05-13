Llega ‘Bach Eterno’ al Cruce de Arinaga: un concierto para redescubrir al compositor este fin de semana en Gran Canaria

Hay compositores que no pertenecen únicamente a una época, sino que atraviesan generaciones enteras sin perder fuerza ni emoción. Más de tres siglos después, la música de Johann Sebastian Bach continúa llenando teatros y provocando la misma sensación de asombro que cuando fue escrita.

Ese legado llegará este sábado al municipio de Agüimes de la mano de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas, que presentará su proyecto Bach Eterno en el Teatro Cruce de Culturas del Cruce de Arinaga.

El concierto tendrá lugar el próximo 16 de mayo a las 19:30 horas y propone un recorrido por algunas de las obras más emblemáticas del Barroco alemán en una cita concebida como homenaje a la figura universal de Bach.

La propuesta estará interpretada por una formación barroca de 16 músicos y contará con la participación de Néstor Henríquez como concertino y director, además de Rubén Sánchez Araña e Irene García en los violines, Cristina Gimeno al oboe y Texenén Déniz en la flauta.

Un viaje por el Barroco alemán

El programa no solo revisita algunas de las composiciones más representativas de Johann Sebastian Bach, sino que también incorpora piezas de Carl Philipp Emanuel Bach, hijo del compositor alemán y figura clave en la transición musical entre el Barroco y el Clasicismo.

La Sinfónica de Las Palmas afronta así un repertorio de gran exigencia técnica y enorme riqueza expresiva, en un formato especialmente diseñado para acercar al público una experiencia musical íntima y cuidada.

Un proyecto que ya ha recorrido Gran Canaria

Bach Eterno forma parte de una iniciativa impulsada por la Orquesta Sinfónica de Las Palmas que desde 2025 ha recorrido distintos espacios culturales de Gran Canaria como la Basílica del Pino, en Teror; el Centro Cultural Guaires, en Gáldar; o el Centro Cultural de Santa Brígida.

El proyecto destaca por su rigor artístico y por su intención pedagógica, acercando la música clásica y el repertorio barroco a nuevos públicos en diferentes municipios de la Isla.

Más de 25 años de trayectoria musical

La Orquesta Sinfónica de Las Palmas acumula más de 25 años de trayectoria dentro de la escena cultural canaria.

La formación, organizada como colectivo sin ánimo de lucro, trabaja además en la defensa y visibilización de los músicos profesionales de Canarias.

Junto a la Gran Canaria Wind Orchestra y la Gran Canaria Big Band, forma parte de la Federación de Agrupaciones Musicales Profesionales de Gran Canaria (FEDAMUPRO).

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Las entradas para el concierto ya se encuentran disponibles por un precio de cinco euros.