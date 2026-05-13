Marc Vidal, divulgador y consultor en economía digital, en la feria de empresas en Gran Canaria: "Me preocupa la dependencia extrema de Canarias del turismo"

¿Qué aporta usted a estas II Jornadas Empresariales de la Asociación de Empresarios de la Zona Industrial de Arinaga (Aenaga) sobre la empresa inteligente?

Que podamos incorporar tecnología en el punto exacto en el que tiene que estar. Creo que se está valorando en exceso algunas cosas que tienen que ver con la inteligencia artificial, pero todavía estamos muy lejos de lo que algunos plantean que es factible. Aún no estamos ahí, con lo cual, poner exactamente en el lugar donde es o donde va lo que es humano y lo que es tecnología para mí es ahora mismo un motor de vida. Para incorporar tecnología hay que descubrir que la tecnología es el cómo y que sus clientes y sus trabajadores son el por qué.

Usted recorre el mundo como divulgador, ¿cómo ve Canarias desde la distancia?

La veo bien, sobre todo por su gente. Llevo una década larga viniendo y he visto una evolución en positivo desde el punto de vista emprendedor y tecnológico. Hay hubs, hay voluntad de incorporar innovación a los procesos productivos, a la relación también con los clientes, a modelos de negocio nuevos. Tienen que ver con algunas startups que he visto que están funcionando. Lo único que me preocupa es que sigue habiendo una dependencia extrema a un sector turístico que le cuesta mucho aportar salarios, por su idiosincrasia, por cómo es. El sector es el que es y no puedes inventarte en un sector que produzca una cosa distinta, y es que tiene una barrera de entrada todavía laboral muy escasa, muy baja. No precisa una enorme formación y una preparación, con lo cual, incorporas un factor especialmente hacia la inmigración , y eso permite entrar a personas que han venido buscándose la vida de forma totalmente razonable y respetable. Además, es normal y es un orgullo que la gente quiera venir a tu país a prosperar, pero claro, deja las barreras muy bajas de entrada, con lo cual además presiona los salarios a la baja, incorpora mucha gente, amplifica el valor que tiene laboralmente sin crear productividad asociada a todo ese modelo económico y eso, normalmente la política hace un mal trabajo ahí. Si rinde, pues no lo tocamos, y el no tocar algo que puede llevarte a medio plazo a quedarte en una segunda división económica es un error. Creo que aprovechar que este es un lugar que toda la gente quiere vivir, o sea, es un sitio donde yo ayer paseaba y decía que me vendría mañana mismo a vivir aquí, es decir, tiene un don que la naturaleza le ha dado y que se tiene que aprovechar con tecnología asociada incluso y puede aprovechar el turismo, pero creo que tiene que ser capaz de complementarlo con otras cosas. Vivir aquí y conectarse al mundo tiene que ser un paraíso.

A raíz de esa respuesta, hay empresas que se quejan de que no encuentran personal para trabajar.

Porque no hay. Realmente hay dos variables: una es si te sale a cuenta trabajar o no, con respecto a lo que puedes obtener no trabajando. Ahora mismo, nosotros hemos creado un modelo económico de dependencia importante. Hay demasiados elementos que permiten a las personas vivir sin trabajar, que en algunos casos obviamente está bien. Es decir, tener un periodo en el que alguien se ha quedado sin trabajo hasta que encuentre otro, pero ahora mismo ese otro trabajo que puedo encontrar no me compensa dejar de obtener una serie de ayudas sociales y vinculadas al bienestar social, a la justicia social que le llaman algunos, el estado del bienestar. Habría que mirar qué pasa con los salarios, por qué no pueden ser. No es un tema solamente de subir el salario mínimo, porque hemos visto que el salario mínimo sigue subiendo por decreto y no por productividad. Hay un momento en el que el salario más frecuente es inferior al salario mínimo, que es lo que está pasando en este país. Resulta que el salario que más gente tiene, el salario modal, que se llama, lo tiene más gente que otro salario y es más pequeño, es decir, lo cobra más gente que el salario mínimo.

¿Qué quiere decir eso?

Que la gente no trabaja todo el día, porque no hay trabajo para todo el día o porque su productividad ya no se asocia a eso. Es importante que pensemos en ello. Que pensemos exactamente por qué hay tantos salarios bajos. Porque si descubrimos que el problema está en qué hacemos, qué producimos o cómo lo producimos, a lo mejor podremos cambiar algo y podremos incorporar a gente que ahora mismo dice ahí no voy a trabajar. No solo por el hecho de que pueda vivir de otra manera sin trabajar tanto, sino porque es que incluso puede ser que el trabajo es miserable, es decir, que digan que por esa cantidad no van a dejarse su vida y espera a encontrar otra cosa. Lo segundo, porque no estamos formando en otro ámbito. Gente que no va a trabajar ahí porque no hay otro en el que no hay quien pueda trabajar. No estamos preparando a todo un cuerpo laboral, no tan solo tecnológico, sino con una formación profesional, que es el gran olvidado muchas veces. Aquí no tenemos una FP dual que se encaje exactamente la pieza de donde está faltando la gente. La dependencia industrial de este país ha pasado del 30% en los años 80, 90, a un 11%, es decir, no hay industria y la que hay es una industria automatizada que fabrica chapas para luego juntarlos y convertirlo en un coche. No tenemos ni el modelo de innovación aquí que está en otros países. Aquí lo que hacemos es ensamblar. Eso no precisa una formación especial. Pero si tienes industrias medianas, en el País Vasco, por ejemplo, y creo que es una apuesta interesante que se podría vincular a otros, porque además, desde el punto de vista logístico, no está tan lejos de zonas de suministro de materias primas. No es que sobre empleo, en este caso, porque sigue habiendo paro. Quiere decir, tal vez, que la gente que está dispuesta a trabajar no puede hacerlo en eso porque no puede, porque no tiene la formación, la capacidad, lo que sea. Y la gente que podría ir a trabajar en lo más básico no les sale a cuenta.

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¿Algún proyecto, alguna idea empresarial que le haya llamado la atención los últimos años en Canarias?

Pues sinceramente no tengo una visualización de un proyecto concreto. Lo que sí que tengo es una visión, digamos más paisajística, en el sentido de que se han incorporado muchos elementos tecnológicos. Es verdad que el big data, por ejemplo, ha funcionado muy bien en el sector hotelero. Están trabajando muy bien eso, es decir, tengo una visión por relaciones que tengo desde el punto de vista de clientes o de clientes de empresas con las que trabajamos nosotros, que la tecnología sí que se está instalando en algunas capas que tienen que ver con el contacto al cliente. El espacio que hay entre que alguien decide que va a venir a Canarias hasta el día que llega a su casa otra vez está muy bien trazado por la mayoría de las grandes cadenas hoteleras que están aquí y algunos hoteles pequeños también. Veo cómo se está incorporando ahí es algo que me ha sorprendido. Es verdad que algunos elementos fiscales están apoyando a que valga la pena, desde el punto de vista tributario, asentarse aquí. Eso está generando hubs de desarrollo de startups que sí que conozco, sí que es verdad que he visto ahí una buena perspectiva.