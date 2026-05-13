La GC-1 de Gran Canaria tendrá un cuarto carril para aumentar su capacidad

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha adjudicado provisionalmente las obras del proyecto “Mejoras de accesos y enlaces de la GC-1: Ampliación de capacidad entre La Estrella y Las Terrazas”, una intervención que persigue mejorar la fluidez y la seguridad vial en uno de los tramos con mayor tráfico de Gran Canaria.

La mesa de contratación ha acordado proponer la adjudicación provisional a la UTE integrada por Satocan, S.A. y Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.A.U., según la información trasladada por el departamento autonómico.

La actuación se centra en el entorno comprendido entre La Estrella y Las Terrazas, un corredor donde, según la Consejería, se registran retenciones vinculadas a la elevada intensidad media diaria de tráfico. El objetivo es aumentar la capacidad de la vía y mejorar el funcionamiento de los enlaces y accesos en esa zona.

El consejero Pablo Rodríguez enmarcó la decisión en lo que definió como una demanda de movilidad pendiente. “Responde a una necesidad real y urgente de la ciudadanía, al actuar sobre un punto crítico de la red viaria insular donde se concentran retenciones recurrentes”, señaló.

La obra y el “efecto embudo” de La Mareta

Rodríguez situó el foco en “el punto más complejo desde el punto de vista del tráfico, entre Bocabarranco y La Estrella, en el entorno de La Mareta, donde se produce el efecto embudo al pasar de cuatro a tres carriles”. La planificación, añadió, busca corregir ese estrechamiento para ganar capacidad y regular la circulación.

El proyecto contempla la incorporación de un cuarto carril en ambos sentidos de la GC-1, con la finalidad de incrementar la capacidad estructural y mejorar la conexión con los accesos de La Mareta, La Estrella, La Pardilla y Bocabarranco.

Plazos, aperturas parciales y prioridad para La Pardilla

Durante el procedimiento de contratación se dio mayor peso a las propuestas con reducciones del plazo de ejecución y a soluciones técnicas que permitieran aperturas parciales al tráfico mientras duren los trabajos, un enfoque orientado a reducir el impacto en un eje esencial para los desplazamientos en la isla.

En ese esquema, la Consejería considera prioritaria la ejecución y puesta en servicio del tramo en sentido sur y de los accesos a La Pardilla, cerrados a mediados del pasado año. Rodríguez lo vinculó a acuerdos institucionales y vecinales: “Cumplimos así un compromiso adquirido con el Ayuntamiento de Telde, el Cabildo de Gran Canaria y, especialmente, con los vecinos y vecinas del municipio, en particular de La Pardilla”.

Una vía con más de 160.000 vehículos diarios

El departamento autonómico prevé desarrollar la actuación con criterios para minimizar la afección al tráfico en una infraestructura que soporta más de 160.000 vehículos diarios, contemplando incluso trabajos en horario nocturno para reducir el impacto sobre la circulación.

El consejero también destacó la concurrencia registrada en la licitación y apuntó al horizonte de ejecución. “Es una muy buena noticia que varias entidades se hayan presentado (…) y que permitirá que, por fin, en 2026 haya obra en la principal vía de Gran Canaria tras más de una década hablando de su necesidad sin que se ejecutara ninguna intervención”, afirmó.