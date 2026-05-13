Santa Lucía celebra la Semana del Sector Primario con catas de aceite, queso y vino, un documental sobre el tomate y arrastre de ganado

La Casa de la Cultura de Sardina y la zona peatonal de la Avenida de Canarias acogen hasta este sábado la Semana del Sector Primario de Santa Lucía de Tirajana, una programación dedicada a poner en valor la agricultura, la ganadería y los productos de kilómetro cero del municipio. La agenda comenzó el martes con la charla 'Sensibilización para la gestión sostenible del agua en Santa Lucía', impartida por Gilberto Martel, jefe de sección del Departamento de Agua del Instituto Tecnológico de Canarias. La actividad abrió una semana centrada en la divulgación, la memoria agrícola y la promoción del producto local.

Este jueves a las 19.00 horas se proyectará el documental Santa Lucía y el tomate: semillas de la historia, una pieza con guion de Inma Guedes y realización de Paco Rodríguez que repasa la importancia del cultivo del tomate en la economía y la sociedad del municipio. El documental también aborda la evolución de las semanas agrícolas en Santa Lucía de Tirajana.

Cierre con arrastre de ganado

La programación concluirá este sábado, de 11.00 a 12.00 horas, con un arrastre de ganado en la Avenida de Canarias, una actividad que conectará la feria con las tradiciones ganaderas del municipio.

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El concejal del Sector Primario, Juan Francisco Guedes, animó a la ciudadanía a participar en los actos, al considerar que contribuyen a divulgar la historia local y a reconocer el papel de la agricultura y la ganadería en la identidad de Santa Lucía de Tirajana.