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Santiago de Tunte acoge las V Jornadas del Camino de los Valores y la X edición del Camino Canario durante el mes de mayo

El Camino Canario partirá los días 16 y 17 de mayo desde Tunte hasta Santiago de Gáldar

Iglesia de Santiago de Tunte, desde donde sale la ruta de deporte, tradición y patrimonio hasta conectar con Gáldar.

Iglesia de Santiago de Tunte, desde donde sale la ruta de deporte, tradición y patrimonio hasta conectar con Gáldar. / JOSÉ PÉREZ CURBELO

José A. Neketan

José A. Neketan

Las Palmas de Gran Canaria

Santiago de Tunte acogerá este jueves y el viernes las V Jornadas del Camino de los Valores - Caminando por los Mayores, una iniciativa organizada por #UP2U Depende de ti centrada en la convivencia, la promoción de valores y el reconocimiento a las personas mayores. El encuentro se plantea como un espacio de participación y reflexión en torno al envejecimiento activo, la solidaridad y la transmisión de experiencias entre generaciones. Las jornadas buscan reforzar el papel de las personas mayores en la vida comunitaria y poner en valor su aportación social.

La programación continuará el sábado y domingo, días 16 y 17 de mayo, con la celebración de la X edición del Camino Canario, una ruta que partirá desde Santiago de Tunte y recorrerá distintos enclaves de la isla, con paso por la Cruz de Tejeda, hasta finalizar en Santiago de Gáldar. La actividad combinará deporte, tradición y patrimonio cultural, y reunirá a participantes de distintos municipios de Canarias y de la península. Con esta nueva edición, el Camino Canario consolida su papel como experiencia de encuentro, convivencia y conexión con el territorio.

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Julián Sánchez Melgar, magistrado, aborda de manera práctica la protección legal de la vulnerabilidad y el compromiso ético de los jóvenes como custodios de la dignidad de sus mayores; Juan Pablo Escobar, conferenciante internacional enfocado en la prevención de la violencia; Roque Star, activista por la inclusión; Daniel Lorenzo, director de la Fundación de la Catedral de Santiago de Compostela; y Marcelino Agis, presidente de la Academia Gallega de Filosofía son algunas de las personalidades que participan en el proyecto #UP2U, que trabaja la inclusión social de menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad, a través de la educación, el deporte y la formación para la construcción de un futuro con oportunidades.

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