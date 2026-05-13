LA PROVINCIA sortea 10 bonos dobles para vivir el Canarias Manga Festival 2026: así puedes conseguirlos

El universo manga, anime y cosplay volverá a conquistar Canarias este mes de mayo. El esperado Canarias Manga Festival prepara tres jornadas cargadas de cultura japonesa, conciertos, videojuegos, invitados internacionales, competiciones y experiencias inmersivas que prometen convertir a Las Palmas de Gran Canaria en el epicentro del entretenimiento geek del Archipiélago.

Y este año, los lectores de LA PROVINCIA tendrán una oportunidad única: el periódico sortea 10 bonos dobles para disfrutar de los tres días completos del festival junto a quien tú quieras.

La cita se celebrará los días 29, 30 y 31 de mayo en el Anexo al Estadio de Gran Canaria, un recinto que volverá a llenarse de miles de fans llegados de todas las islas para celebrar una pasión que ya mueve generaciones enteras.

Un fenómeno que va mucho más allá del manga

Lo que hace apenas unos años era un evento de nicho se ha transformado en uno de los encuentros culturales y juveniles más potentes de Canarias. El Canarias Manga Festival ha logrado unir en un mismo espacio a aficionados del anime clásico, nuevas generaciones enganchadas al cosplay, amantes de los videojuegos, coleccionistas y familias enteras que encuentran en este universo una forma distinta de ocio y creatividad.

La edición de 2026 apunta a romper todos los récords de asistencia.

Según la organización, esta nueva entrega contará con escenarios temáticos, concursos cosplay, zonas gaming, exhibiciones, tiendas especializadas, artistas invitados y actividades interactivas durante tres días ininterrumpidos. Todo ello acompañado de una estética visual espectacular y una producción cada vez más ambiciosa.

Para muchos jóvenes canarios, asistir al festival ya no es solo un plan de fin de semana: es “la fecha marcada en rojo” del año.

El sorteo que puede cambiar tu mayo

Consciente del enorme seguimiento que genera el evento, LA PROVINCIA ha lanzado un sorteo especial para premiar a sus lectores más fieles y a todos aquellos que sueñan con vivir la experiencia desde dentro.

En total se repartirán:

🎟️ 10 bonos dobles para los tres días del festival

Los ganadores podrán acceder junto a un acompañante a todas las jornadas del Canarias Manga Festival y disfrutar del ambiente completo del evento sin preocuparse por conseguir entradas.

¿Como participar?

Participar será sencillo y estará abierto durante tiempo limitado. Solo tienes que realizar los siguentes pasos:

✅ Ser lector registrado de LA PROVINCIA. ¿Aún no lo eres? ¡Hazlo ya! Solo te tardará unos segundos. 📝 Rellenar el formulario de participación con tus datos. 🎉 ¡Y listo! Ya formarás parte del sorteo.

Formulario de participación:

Canarias ya tiene su gran festival otaku

El crecimiento del Canarias Manga Festival refleja también una transformación cultural más profunda en las islas. La cultura geek y el entretenimiento asiático ya forman parte del día a día de miles de jóvenes canarios, y eventos como este se han convertido en puntos de encuentro donde compartir aficiones, crear comunidad y vivir experiencias memorables.

Para muchos asistentes, no se trata solo de ver cosplay o comprar merchandising.

Se trata de sentirse parte de algo.

Y ahora, gracias al sorteo de LA PROVINCIA, diez lectores podrán vivirlo desde dentro… acompañados.

¿Cuándo se anunciarán los ganadores?

El sorteo se realizará el miércoles 27 de mayo, y los afortunados serán avisados inmediatamente.

Asegúrate de tener actualizados tus datos de contacto (teléfono móvil y correo electrónico) en tu perfil de usuario, para que podamos localizarte si resultas ser uno de los afortunados. Puedes hacerlo desde "Mi cuenta".

¡No dejes pasar esta oportunidad! Participa ya y podrías ser uno de los afortunados en disfrutar de los próximos espectáculos de En Otra Clave en directo, con buen humor, música y mucho talento canario.

¡Mucha suerte a todos los participantes!