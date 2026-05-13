SPAR Gran Canaria refrenda su apoyo a la asociación Mi Hijo y Yo con la inauguración de su nueva sede

SPAR Gran Canaria ratifica su apoyo a la asociación Mi Hijo y Yo en la inauguración de la Casa de Mi Hijo y Yo, el nuevo espacio concebido para ampliar la atención y el acompañamiento a menores con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD), así como el apoyo a sus familias.

La apertura de este nuevo centro simboliza el vínculo estable de colaboración que SPAR Gran Canaria mantiene desde hace años con la asociación y marca un hito histórico, tanto en la trayectoria de Mi Hijo y Yo como en la evolución de su proyecto social en la isla. Este avance consolida, además, el crecimiento de un modelo de atención integral dirigido a familias y menores en situación de vulnerabilidad.

La directora de Responsabilidad Social Corporativa y Comunicación, Yubi Cisneros, destacó la evolución que ha experimentado la asociación durante los años de colaboración conjunta y el impacto que tiene este nuevo centro para las familias de la isla. Cisneros señaló que ver hecho realidad este proyecto “demuestra el trabajo que hay detrás de la entidad y la necesidad real que existe de seguir creando este tipo de espacios”.

“Cuando conoces de cerca el trabajo diario que realizan con las familias, entiendes la importancia de que existan apoyos continuados en el tiempo”, añadió Cisneros. Asimismo, señaló que iniciativas como esta “ayudan a generar oportunidades reales para muchos jóvenes, además de ofrecer acompañamiento a las familias en etapas que suelen ser particularmente complejas”.

El acto reunió a representantes institucionales, entidades colaboradoras, profesionales y familias vinculadas a la asociación, quienes pudieron recorrer las instalaciones durante una visita guiada por el centro.

La jornada concluyó con un brindis preparado por los jóvenes participantes del proyecto Cocina Inspira, acompañado por colaboradores y profesionales de la iniciativa, en un encuentro que puso en valor el trabajo conjunto entre entidades sociales, Administraciones públicas y empresas comprometidas con el bienestar social.

Una colaboración con impacto social

La cadena de supermercados mantiene desde 2020 una estrecha colaboración con la asociación, apoyando diferentes iniciativas sociales, terapéuticas y educativas dirigidas a menores con autismo y sus familias. Entre ellas destacan la colaboración en proyectos como Cocina Inspira, así como las becas solidarias impulsadas junto a la entidad.

Esta última representa una de las acciones con las que SPAR Gran Canaria plasma su compromiso con los colectivos más desfavorecidos y contribuye a financiar los costes anuales del servicio de apoyo y atención psicológica a familias vulnerables con menores con TGD o TEA.

Estos avances se enmarcan dentro de la relación de colaboración sostenida en el tiempo con SPAR Gran Canaria, basada en el compromiso social, la cercanía con la comunidad y el apoyo a iniciativas con un impacto real en la vida de las personas.

La asociación Mi Hijo y Yo, fundada en 2014 por la psicóloga y presidenta, María Davinia González Pineda, junto al responsable social, Víctor Manuel Santana González, se ha consolidado como una entidad de referencia en el acompañamiento integral a familias con menores con autismo.

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Sobre SPAR Gran Canaria

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100% canario presente en los 21 municipios de la isla. A través de su canal de venta online, SPAR Gran Canaria ofrece productos frescos locales de máxima calidad. La cadena se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y como empresa de alimentación de referencia tanto por su servicio cercano, como por su calidad y trato personalizado.