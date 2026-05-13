Teror
Teror repara la carretera de Arbejales para estabilizar el talud dañado por la borrasca Therese
Las obras tienen un plazo de ejecución de dos meses y buscan garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento hidráulico del tramo
El Ayuntamiento de Teror inicia los trabajos de reparación en la carretera de acceso al barrio de Arbejales (GC-424) con el objetivo de estabilizar el talud que se desprendió tras la borrasca Therese. La intervención incluye la construcción de un muro de contención, la mejora del drenaje y el refuerzo de la estructura afectada.
La actuación, tramitada como emergencia por el área de Vías y Obras del Ayuntamiento de Teror, cuenta con un presupuesto de 117.826,40 euros y un plazo de ejecución inicial de dos meses. Según lo previsto, los trabajos se realizarán sin necesidad de cerrar la vía, aunque se implantará señalización y desvíos provisionales de tráfico durante el desarrollo de la obra.
Muro de contención y estabilidad del talud
Una de las partes principales del proyecto consiste en la construcción de un muro de contención de hormigón en masa para asegurar la estabilidad del talud adyacente a la carretera. La actuación contempla la cimentación, el alzado, los encofrados y un sistema de impermeabilización y drenaje para reducir el riesgo de filtraciones y mejorar el comportamiento del terreno.
La segunda gran línea de trabajo se centra en la reposición de la estructura de drenaje y en el refuerzo del sistema hidráulico de la obra de drenaje transversal. Con esta intervención se busca garantizar el correcto funcionamiento del paso de agua y evitar que se reproduzcan problemas asociados a escorrentías o acumulaciones, especialmente en episodios de lluvia intensa.
Más seguridad
De forma complementaria, se realizarán tareas para sanear y volver a perfilar el talud mediante excavadora de cadenas con prolongación, además del desmontaje y reposición de la barrera de seguridad tipo bionda. El operativo incluye también la señalización necesaria y la organización de un desvío provisional del tráfico para mantener la circulación durante las obras.
Con el conjunto de actuaciones previstas, el consistorio de Teror pretende asegurar la estabilidad del terreno tras los daños causados por la borrasca, reforzar la seguridad de la infraestructura viaria y garantizar el funcionamiento hidráulico del tramo afectado de la GC-424 en Arbejales.
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