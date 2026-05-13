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Teror repara la carretera de Arbejales para estabilizar el talud dañado por la borrasca Therese

Las obras tienen un plazo de ejecución de dos meses y buscan garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento hidráulico del tramo

Obras en la carretera de Arbejales, en Teror.

Obras en la carretera de Arbejales, en Teror. / LP / DLP

Bruno Betancor

Teror

El Ayuntamiento de Teror inicia los trabajos de reparación en la carretera de acceso al barrio de Arbejales (GC-424) con el objetivo de estabilizar el talud que se desprendió tras la borrasca Therese. La intervención incluye la construcción de un muro de contención, la mejora del drenaje y el refuerzo de la estructura afectada.

La actuación, tramitada como emergencia por el área de Vías y Obras del Ayuntamiento de Teror, cuenta con un presupuesto de 117.826,40 euros y un plazo de ejecución inicial de dos meses. Según lo previsto, los trabajos se realizarán sin necesidad de cerrar la vía, aunque se implantará señalización y desvíos provisionales de tráfico durante el desarrollo de la obra.

Muro de contención y estabilidad del talud

Una de las partes principales del proyecto consiste en la construcción de un muro de contención de hormigón en masa para asegurar la estabilidad del talud adyacente a la carretera. La actuación contempla la cimentación, el alzado, los encofrados y un sistema de impermeabilización y drenaje para reducir el riesgo de filtraciones y mejorar el comportamiento del terreno.

La segunda gran línea de trabajo se centra en la reposición de la estructura de drenaje y en el refuerzo del sistema hidráulico de la obra de drenaje transversal. Con esta intervención se busca garantizar el correcto funcionamiento del paso de agua y evitar que se reproduzcan problemas asociados a escorrentías o acumulaciones, especialmente en episodios de lluvia intensa.

Más seguridad

De forma complementaria, se realizarán tareas para sanear y volver a perfilar el talud mediante excavadora de cadenas con prolongación, además del desmontaje y reposición de la barrera de seguridad tipo bionda. El operativo incluye también la señalización necesaria y la organización de un desvío provisional del tráfico para mantener la circulación durante las obras.

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Con el conjunto de actuaciones previstas, el consistorio de Teror pretende asegurar la estabilidad del terreno tras los daños causados por la borrasca, reforzar la seguridad de la infraestructura viaria y garantizar el funcionamiento hidráulico del tramo afectado de la GC-424 en Arbejales.

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