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La unión empresarial de Lopesan y Satocan comenzará antes del verano las obras para descongestionar la GC-1 a su paso por Telde

Los trabajos ascienden a 10 millones de euros y contemplan una vía en sentido norte de un kilómetro entre La Estrella y Bocabarranco y otra de 600 metros hacia el sur, con la prioridad en La Pardilla

Pablo Rodríguez, este miércoles tras el comunicado.

Pablo Rodríguez, este miércoles tras el comunicado. / LP/DLP

Elena Montesdeoca

Elena Montesdeoca

Las Palmas de Gran Canaria

Las obras para aliviar la congestión de la GC-1 a su paso por Telde se ejecutarán antes del verano por la UTE formada por Lopesan y Satocan, adjudicataria del contrato tras imponerse en un concurso al que concurrieron otras tres empresas. Si no se presenta ningún recurso en el plazo de un mes, comenzarán seguidamente los trabajos para habilitar un cuarto carril en ambos sentidos, norte y sur, a su paso por el municipio de Telde. El proyecto cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros y la empresa adjudicataria será la encargada de ejecutar la totalidad de las obras. No obstante en una primera fase se priorizará la construcción del cuarto carril en sentido sur, así como la reapertura del acceso al barrio de La Pardilla, actualmente cerrado. La previsión es que este enlace vuelva a estar operativo antes de que concluyan los trabajos, cuyo plazo de ejecución se estima en torno a un año.

El anuncio de la adjudicación a la UTE formada por Lopesan y Satocan fue realizado en la tarde de este miércoles por el consejero de Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, quien recordó que se trata de una actuación «muy demandada» en una vía con una elevada densidad de tráfico, por la que circulan alrededor de 160.000 vehículos diarios. Para acabar con el embudo que se produce en este tramo de la GC-1, el proyecto contempla la construcción de un cuarto carril en sentido sur, con una extensión aproximada de 600 metros, bordeando el barrio de La Pardilla. En sentido norte, la actuación se prolongará durante cerca de un kilómetro, desde la gasolinera situada en la zona comercial de La Estrella hasta el entorno de Bocabarranco.

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