El Cabildo abre las inscripciones de Juvemcan Verano con viajes para 300 jóvenes grancanarios

El Cabildo de Gran Canaria ha abierto este jueves, 14 de mayo, el plazo de inscripción para una nueva edición de Juvemcan Verano, un programa que ofrecerá viajes entre islas, a la Península y a Europa a 300 jóvenes grancanarios de entre 14 y 30 años durante los meses de julio y agosto.

La iniciativa, impulsada por la Consejería de Educación y Juventud que dirige Olaia Morán, cuenta con una financiación de 339.633 euros y mantendrá abierto el periodo de solicitudes hasta el 21 de mayo.

La consejera destacó que Juvemcan “es mucho más que viajes de verano”, al tratarse de una oportunidad para que la juventud de la isla conviva, conozca nuevos entornos, gane autonomía y comparta experiencias enriquecedoras. El programa se consolida así como una herramienta de ocio saludable y educativo, dentro de una línea de actuación que cada año alcanza a unos 3.000 jóvenes a través de sus ediciones de primavera-verano y otoño-invierno.

Los viajes nacionales, dirigidos a jóvenes de hasta 17 años, tendrán una duración de cinco días y este año incluirán destinos como Fuerteventura, El Hierro, La Palma, Tenerife, el Pirineo Aragonés, Asturias y Galicia. Por su parte, los destinos internacionales estarán reservados a mayores de edad, tendrán una duración de seis días y contemplan viajes a Berlín, Bulgaria, Bretaña y Normandía.

Todas las plazas incluyen transporte, vuelos, traslados terrestres, alojamiento, pensión completa, seguro médico y de accidentes, además de un programa de actividades y dinámicas de convivencia con monitores y personal acompañante.

Para participar es necesario residir en Gran Canaria con una antigüedad mínima de dos años, cumplir la edad requerida al cierre del plazo de inscripción y contar con un correo electrónico personal registrado previamente en la web oficial del programa, grancanariajoven.grancanaria.com.

La elección de destinos se realizará por orden de preferencia y la adjudicación de plazas se hará mediante un sorteo informático público. Las personas seleccionadas deberán abonar una cuota según el destino asignado: 100 euros para viajes entre islas, 150 euros para la Península y 200 euros para Europa. También se generará una lista de reserva para cubrir posibles bajas.

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Con esta nueva edición, el Cabildo refuerza su apuesta por políticas juveniles centradas en la igualdad de oportunidades, la movilidad, el ocio educativo, la convivencia y el aprendizaje fuera del entorno académico.