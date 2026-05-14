El Cabildo de Gran Canaria convoca ayudas de hasta 18.000 euros para reparar viviendas de familias vulnerables

El Cabildo de Gran Canaria destinará más de 1,5 millones de euros a una nueva convocatoria de ayudas para obras de reparación de primera necesidad en viviendas de familias en situación de vulnerabilidad económica. La iniciativa, gestionada por el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, permitirá financiar reformas urgentes para mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), parte con una dotación inicial de 800.000 euros, aunque ya está prevista una ampliación en las próximas semanas hasta superar los 1,5 millones de euros, con el objetivo de atender el mayor número posible de solicitudes.

Ayudas de hasta 18.000 euros por vivienda

Las subvenciones podrán alcanzar un máximo de 18.000 euros por familia beneficiaria. Entre las actuaciones financiables se incluyen reparaciones de humedades, reposición de aislamientos, arreglo de estructuras, paredes, techos o forjados, sustitución de puertas y ventanas en mal estado e instalación de medidas de seguridad, como rejas, cuando sea necesario.

La concesión se realizará mediante una baremación que tendrá en cuenta criterios técnicos de la obra, la situación económica de la unidad familiar y factores sociales como problemas de salud, convivencia o casos de violencia de género.

Tramitación con los servicios sociales municipales

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de un mes desde la publicación de la convocatoria en el BOP, con apoyo de los servicios sociales de los distintos municipios de la isla, que colaborarán en la tramitación de los expedientes.

Entre los requisitos figuran estar empadronado, residir de forma habitual en la vivienda con una antigüedad mínima de seis meses, acreditar situación de vulnerabilidad económica, no haber recibido estas ayudas en la última convocatoria y que ningún miembro de la unidad familiar sea propietario de otra vivienda.

Una vez resuelta la convocatoria, el Consorcio de Viviendas publicará la resolución en su página web. Las familias beneficiarias deberán comunicar el contratista elegido para ejecutar las obras, que serán supervisadas por técnicos del organismo. Tras la comprobación de los trabajos, el pago se realizará directamente al contratista.

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En la última edición, celebrada en 2024, un total de 155 familias vulnerables de Gran Canaria pudieron realizar reparaciones en sus hogares gracias a estas ayudas, que alcanzaron un importe global de 1.278.500 euros.