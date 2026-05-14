El Cabildo de Gran Canaria destaca el valor de la sociedad civil en la primera edición de los Premios ASOCLUB 2026

El Cabildo de Gran Canaria pone en valor el talento y el compromiso ciudadano durante la primera edición de los Premios de la ASOCLUB 2026, una iniciativa impulsada para reconocer trayectorias destacadas en los ámbitos cultural, deportivo y asociativo de la isla.

Los galardones que nacen para visibilizar el talento, la participación ciudadana y el compromiso colectivo en Gran Canaria, recayeron en la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera, el golfista Rafael Cabrera Bello y la asociación Charter 100 Canarias.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destacó el papel fundamental de la ciudadanía organizada en la construcción de una sociedad más democrática y cohesionada. "Una isla fuerte no se construye únicamente desde las administraciones públicas. Se construye también desde el asociacionismo, desde la cultura, desde el deporte, desde la implicación comunitaria y desde la capacidad de la gente de organizarse para mejorar su entorno", señaló el presidente insular, quien reafirmó además el compromiso de las instituciones públicas con el fortalecimiento de la sociedad civil.

Por su parte, el presidente de ASOCLUB, Juan José Benítez de Lugo y Massieu, subrayó que estos premios "nacen con la vocación de reconocer públicamente a personas y entidades que representan los valores del esfuerzo, la excelencia y el compromiso con Gran Canaria". Asimismo, destacó que "ASOCLUB quiere contribuir a fortalecer los espacios de encuentro y participación ciudadana, poniendo en valor el talento y la labor de quienes ayudan a construir una sociedad más activa, solidaria y comprometida".

Referentes de Gran Canaria

El Premio ASOCLUB al Mérito Cultural distinguió a Nancy Fabiola Herrera por su trayectoria internacional en el ámbito de la lírica y por convertirse en una de las principales embajadoras culturales de Canarias en el mundo. Con más de tres décadas de carrera, la artista ha actuado en algunos de los escenarios más prestigiosos del panorama operístico internacional, como el Metropolitan Opera House de Nueva York o la Royal Opera House de Londres.

En el ámbito deportivo, ASOCLUB reconoció al golfista Rafael Cabrera Bello por su consolidada trayectoria profesional y su contribución a la proyección internacional de Gran Canaria como destino vinculado al deporte y al golf. Formado en el Real Club de Golf de Las Palmas, Cabrera Bello ha desarrollado una carrera marcada por la constancia, la excelencia competitiva y su implicación en iniciativas de promoción deportiva dirigidas a jóvenes canarios.

Por último, el Premio ASOCLUB al Mérito Asociativo recayó en Charter 100 Canarias, entidad integrada por mujeres empresarias, profesionales y emprendedoras que, desde hace más de una década, impulsa proyectos orientados al apoyo, acompañamiento y visibilización del talento femenino. La asociación ha destacado por su labor de promoción de redes de cooperación y por su compromiso sostenido con la participación activa y el fortalecimiento de la sociedad civil canaria.

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En este sentido, el Cabildo de Gran Canaria continúa impulsando iniciativas orientadas a reforzar la convivencia, la participación y la colaboración entre entidades y ciudadanía, promoviendo espacios que contribuyan al desarrollo social y comunitario de la isla a través de la cultura, el deporte y el movimiento asociativo.