El Camino de los Valores abre sus jornadas en San Bartolomé con un llamamiento a educar desde la empatía y la convivencia

Las V Jornadas del Camino de los Valores comenzaron este jueves en San Bartolomé de Tirajana con una primera sesión centrada en la educación, la convivencia, la resiliencia y el papel de las personas mayores como referentes vitales para los jóvenes. La iniciativa, organizada por Up2U Project junto al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, reúne durante dos días a juristas, filósofos, educadores, representantes institucionales y divulgadores para reflexionar sobre los valores humanos y sobre el Camino de Santiago, tanto el gallego como el grancanario, como experiencia de crecimiento personal y colectivo.

La magistrada Reyes Martel, impulsora del proyecto, defendió durante la inauguración la necesidad de inculcar entre los jóvenes principios como la “solidaridad” y la “empatía” a través del intercambio de experiencias entre generaciones. “Hay un compañero o compañera en clase que tiene problemas y porque tenga problemas no sea diferente, todo lo contrario, lo tienes que apoyar”, afirmó Martel, que subrayó además la importancia de escuchar a las personas mayores porque “ya han hecho el camino muchas veces”, “han tropezado” y “se han vuelto a levantar”.

En el acto inaugural participó también la segunda teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Elena Álamo, quien definió el Camino de los Valores como “una iniciativa que nació con mucha alma” y destacó la evolución que ha experimentado desde su puesta en marcha hace una década. Álamo señaló que el proyecto “ha ido creciendo y construyendo caminos” y elogió el trabajo de Up2U Project por “apostar siempre por las personas”. En la jornada estuvo presente asimismo el alcalde del municipio, Marco Aurelio Pérez.

El director de la Fundación Catedral de Santiago, Daniel Lorenzo, vinculó la esencia del Camino de Santiago con la hospitalidad y los valores humanos. “El camino es de los valores o es picaresca”, sostuvo durante su intervención, antes de afirmar que encuentros como este permiten “conocernos mejor, comprendernos mejor y no ser pícaros, sino mujeres y hombres de valores”.

También intervino el presidente de la Academia Xacobea, Marcelino Agís Villaverde, quien destacó la dimensión universal del Camino de Santiago y defendió la promoción de “la solidaridad, la concordia y los buenos valores”. El filósofo gallego recordó la integración del Camino de Santiago de Gran Canaria dentro de la Academia Xacobea y valoró estas jornadas como un espacio para compartir experiencias humanas y conocimiento.

La primera ponencia del programa corrió a cargo del jurista y exconselleiro gallego Víctor Vázquez Portomeñe, uno de los impulsores del Xacobeo moderno, que reflexionó sobre la tradición jacobea como herramienta para orientar a las nuevas generaciones y evitar que “caminen perdidos”.

A continuación, la presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, Pilar Ponce Velasco, defendió la educación como una responsabilidad compartida bajo el lema “Educar es tarea de todos”. En su intervención apostó por trasladar “la sabiduría de los abuelos” al ámbito educativo y por reforzar el respeto y los valores comunes como base de la convivencia en los centros escolares.

El vicepresidente de la Fundación Yrichen, Marcial Morales Martín, centró su intervención en el acompañamiento social y emocional a la juventud. “Queremos dedicar tiempo a otras personas”, afirmó, al tiempo que defendió la importancia de que quienes atraviesan dificultades “tengan a alguien que esté cerca”.

Uno de los momentos más destacados de la jornada llegó con la intervención de Roque Iglesias, conocido como Roque Star, joven creador de contenido con parálisis cerebral, que compartió ante el público su experiencia vital tras más de medio centenar de operaciones y dos episodios en los que llegó a morir clínicamente. “Cada día normal es un regalo”, afirmó durante una charla en la que combinó humor, emoción y reflexión personal. El conferenciante defendió que “el truco es que no hay truco”, sino “mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucha constancia”, y cerró su intervención con una idea que repitió en varios momentos: “Lo único que puedes elegir es la actitud”.

La sesión incluyó además intervenciones humorísticas de Rayco Marrero y Jacobo Santiago, integrantes de la Compañía Anartistas, que dieron vida a los personajes de El Gordo y el Chapa y protagonizaron distintos sketches e improvisaciones ante los asistentes.

Las jornadas continuarán este viernes con varias ponencias, entre ellas la del magistrado del Tribunal Supremo y exfiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar, titulada Evitar la revictimización de las personas vulnerables: un deber de la Justicia, y la del arquitecto y conferenciante Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar, que abordará cuestiones vinculadas al perdón, la reconciliación y la construcción de paz en la charla El Perdón que Libera. El programa contará además con las intervenciones de Luís Celeiro Álvarez, Marcelino Agís Villaverde y Daniel Lorenzo.

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El Camino de los Valores concluirá este fin de semana con una ruta experiencial entre Tunte y Gáldar, en Gran Canaria, que reunirá a jóvenes, mayores y voluntarios en distintas etapas de senderismo y convivencia. La actividad está orientada a promover valores como el respeto, la empatía, la gratitud, la solidaridad y el compañerismo.