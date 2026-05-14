Cheques regalo de 100 euros y grandes descuentos: Fisaldo regresa a Gran Canaria con 65 expositores

La Feria de las Oportunidades, Fisaldo, regresa al Recinto Ferial de Agüimes del 3 al 7 de junio para celebrar su 26.ª edición. El evento se ha consolidado como un referente en el calendario insular, ofreciendo a los visitantes la posibilidad de adquirir productos de moda, hogar, ocio y motor a precios competitivos, mientras los comercios locales aprovechan para liquidar artículos fuera de temporada.

En esta edición participarán más de 65 expositores, que presentarán una amplia variedad de productos: desde textiles, calzado, bisutería y cosmética hasta muebles, complementos de decoración, menaje y electrodomésticos. También se podrán encontrar artículos de deporte, papelería, manualidades, informática, electrónica y vehículos de ocasión. Esta diversidad convierte a Fisaldo en un punto de encuentro entre consumidores y pequeños y medianos comercios, reforzando el comercio de proximidad en Gran Canaria.

Un dependiente en uno de los puestos de Fisaldo. / LP/DLP

Además de las compras, la feria contará con ludoteca y zona de restauración, ofreciendo espacios de ocio y gastronomía para toda la familia. Los asistentes podrán disfrutar de menús variados y reponer fuerzas mientras recorren los distintos stands. La organización también ha previsto sorteos de Dinero Fisaldo, cheques regalo de 100 euros que se pueden canjear en cualquier establecimiento de la feria, exceptuando la zona de restauración y artículos de motor.

Sorteos los días anteriores

Los sorteos se realizarán de dos maneras: anticipadamente, del 25 al 28 de mayo, donde cada día se sortearán cinco premios entre las entradas vendidas hasta la medianoche del día anterior; y durante los días de feria, del 3 al 7 de junio, con dos sorteos diarios para las entradas escaneadas al acceder al recinto. Los nombres de los ganadores se publicarán en la web oficial, www.fisaldo.es, donde también se pueden adquirir las entradas por un precio simbólico de 1,50 euros.

Promovida y financiada por el Cabildo de Gran Canaria y organizada por Infecar, Feria de Gran Canaria, la feria cuenta con Cajasiete como colaborador oficial y con la participación del Ayuntamiento de Agüimes. Fisaldo combina oportunidades de compra con actividades complementarias, consolidándose como un evento destacado que atrae tanto a familias como a aficionados a las compras y al ocio en la isla.

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La feria representa un escaparate estratégico para los comercios locales y, al mismo tiempo, una propuesta completa de entretenimiento para los visitantes, consolidando a Agüimes como un punto de referencia para quienes buscan aprovechar ofertas y disfrutar de actividades paralelas durante varios días