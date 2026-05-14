Frutas, quesos y flores: así se transforma la Plaza de Santiago este domingo en Gáldar

Hay domingos que se convierten en plan casi obligatorio en el norte de Gran Canaria. Pasear entre flores, comprar fruta recién recogida, probar quesos artesanales o descubrir productos hechos en la Isla forman parte de una rutina que cada vez atrae a más personas hasta el casco histórico de Gáldar.

Este domingo 17 de mayo, el Mercado Agrícola regresa a la Plaza de Santiago coincidiendo nuevamente con la celebración de Gáldar en Flor, una combinación que transformará el municipio en un escaparate de color, gastronomía y producto local.

El mercado abrirá sus puertas entre las 9:00 y las 13:30 horas consolidándose como una de las citas quincenales más importantes para el consumo de proximidad en el norte de Gran Canaria.

Durante la jornada, vecinos y visitantes podrán recorrer los diferentes puestos instalados en pleno casco histórico mientras disfrutan de las composiciones florales y decoraciones que forman parte de Gáldar en Flor.

Productos frescos y elaborados en Gran Canaria

Como en cada edición, el Mercado Agrícola reunirá una amplia selección de frutas, verduras de temporada, quesos artesanales, miel, panes, dulces y otros productos elaborados en la Isla.

La iniciativa busca seguir impulsando el consumo responsable, el apoyo al sector primario y la apuesta por los productos de cercanía.

Degustaciones elaboradas por alumnos de cocina

Esta edición volverá a contar además con degustaciones preparadas por los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) de Restauración y Cocina que se desarrollan en el Centro de Formación Municipal.

Las elaboraciones se realizarán utilizando ingredientes adquiridos en el propio mercado, reforzando así el vínculo entre formación, gastronomía y producto local.

Un referente en el norte de Gran Canaria

El concejal de Desarrollo Socioeconómico, Tine Martín Ojeda, destacó que el Mercado Agrícola “continúa consolidándose como un referente en el norte de la Isla”, subrayando además su impacto en la dinamización del casco histórico y en la creación de un modelo económico “más justo, cercano y arraigado en nuestro territorio”.

El mercado está impulsado por la Concejalía de Desarrollo Socioeconómico del Ayuntamiento de Gáldar junto a la Asociación de Mercados Agrícolas de Gran Canaria y cuenta con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria.

Las próximas fechas previstas para el Mercado Agrícola serán el 31 de mayo, 14 de junio y 28 de junio.