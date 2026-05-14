El Hospital Doctor Negrín realiza cinco trasplantes torácicos en menos de cuatro días

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, realizó recientemente, en un periodo de menos de cuatro días, cinco trasplantes de órganos torácicos: tres pulmonares y dos cardíacos, además de una donación multiorgánica, según la información difundida por el centro.

Los receptores de esos órganos fueron dos mujeres y tres hombres, de entre 28 y 63 años, residentes en tres islas del Archipiélago. El hospital señala que, “hasta el momento, la evolución de todos ellos está siendo, en líneas generales, favorable”.

Una actividad que no puede programarse

El Doctor Negrín subraya que la actividad trasplantadora no puede programarse, al depender de donaciones derivadas de fallecimientos no previstos. Por ello, remarca la necesidad de contar con infraestructura y personal cualificado “las 24 horas durante los 365 días del año” para activar el dispositivo cuando aparece un órgano disponible.

El centro recuerda también que el proceso se sustenta en la decisión de las familias: “nada sería posible sin el acto de solidaridad y generosidad” de quienes autorizan la donación, señala en su comunicado.

"Esto aporta calidad de vida"

El hospital indica que ha afianzado los programas regionales de Trasplante Cardíaco, iniciado a finales de 2019, y de Trasplante Pulmonar, puesto en marcha a mitad de 2023. Según el centro, estos programas han permitido evitar el traslado de pacientes a hospitales de la Península cuando requieren este tipo de intervenciones.

En la misma nota, el Doctor Negrín recalca que tanto el trasplante cardíaco como el pulmonar “aportan calidad de vida” y aumentan la supervivencia en pacientes seleccionados, al tiempo que se consideran la última opción terapéutica efectiva en determinados casos.

El procedimiento, explica el hospital, suele arrancar con una llamada desde “un hospital de cualquiera de las islas del archipiélago” que informa de una donación tras el fallecimiento de una persona. Tras valorar la idoneidad del órgano y la compatibilidad con un paciente en lista de espera, se pone en marcha una cadena asistencial en la que participan “más de 100 profesionales” del centro generador y del propio Doctor Negrín.

En muchos casos, añade, es necesario desplazar equipos quirúrgicos al hospital donde se encuentra el donante para realizar la extracción, mientras se organiza de forma simultánea el traslado urgente del receptor, que puede residir en cualquiera de las islas. El centro apunta a la “disponibilidad continua” del personal y a tiempos de respuesta casi inmediatos como factores clave.

Un trabajo sincronizado con apoyos externos

Cuando se encadenan varios trasplantes seguidos o casi simultáneos, como ocurrió en estos días, la organización se complica aún más, según el hospital. Las intervenciones de extracción e implantación se concentran en un periodo muy breve y exigen una coordinación estrecha entre servicios y equipos.

En esa operativa, el Doctor Negrín menciona la colaboración de colectivos externos, como el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y la aerolínea Binter Canarias para traslados de equipos y pacientes, además del apoyo de personal de juzgados y de la Guardia Civil, entre otros, como elementos “imprescindibles” para que estos procedimientos puedan llevarse a cabo.