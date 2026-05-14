Maspalomas acoge el festival Eurovision Pride para celebrar y reivindicar los derechos LGTBIQ+ a través de la música

Maspalomas acoge desde este jueves y hasta el domingo el Eurovision Pride Maspalomas, un festival que combina ocio y reivindicación en torno a la música y los derechos LGTBIQ+. El evento se desarrolla principalmente en el centro comercial Yumbo, donde una gran pantalla permitirá seguir en directo la segunda semifinal y la final de Eurovisión.

El programa incluye galas musicales, tributos al pop por décadas y fiestas en espacios como el Axel Beach y el Seven Hotel & Wellness. La cita nació en 2025 como una respuesta simbólica a las restricciones sobre símbolos LGTBIQ+ en el certamen europeo y se consolida ahora como un evento propio que mezcla celebración y protesta.

Durante estos días, el público podrá seguir las retransmisiones del festival europeo, además de asistir a actuaciones en directo. La gala del viernes contará con artistas como Kimy Touw, Giada o Jia Miles, junto a espectáculos de drags y números de baile. La programación se completa con sesiones de DJ y eventos temáticos que recorren los grandes éxitos de Eurovisión.

El sábado se proyectará la gran final de Eurovisión desde el Yumbo, acompañada de actuaciones y animación en directo. En el marco del posicionamiento crítico del festival, la organización ha anunciado que sustituirá la actuación de Israel en pantalla por otra propuesta musical.

Noticias relacionadas

El cierre llegará el domingo con una fiesta final en el Seven Hotel & Wellness. Con el respaldo de instituciones y empresas, el evento refuerza la vinculación entre música, diversidad y turismo en el sur de Gran Canaria.