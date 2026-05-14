El Ayuntamiento de Mogán ha presentado el nuevo material destinado a la recogida de residuos orgánicos en el municipio, una actuación que forma parte del proyecto “Por un Mogán Sostenible y Resiliente”, financiado en un 90% mediante una subvención de 2.839.032,25 euros concedida por el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU. El objetivo es fomentar la separación de la fracción orgánica mediante la instalación del contenedor marrón inteligente, el reparto de mini contendores domiciliarios y otros de tamaño estándar para hoteles y restaurantes, así como la incorporación camiones eléctricos de recogida de residuos y biotrituradoras eléctricas.

Durante el acto, la alcaldesa, Onalia Bueno, declaró que Mogán es uno de los que más recicla en Gran Canaria gracias al compromiso del sector hotelero y extrahotelero, así como de los propios residentes. “Estamos de enhorabuena porque esta subvención, cercana a los tres millones de euros, se ha justificado prácticamente en su totalidad y nos permitirá seguir avanzando en sostenibilidad”, apuntó.

Mogán implanta la recogida de la fracción orgánica de residuos / LP/DLP

Entre las novedades presentadas se incluyen cuatro camiones de carga trasera de diferentes capacidades, dos camiones de caja abierta y dos biotrituradoras eléctricas. También se han adquirido 250 contenedores marrones de carga bilateral de dos metros cúbicos y contendores marrones de carga trasera de 120 litros para el sector HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías).

Cada restaurante dispondrá de un contenedor para sus residuos orgánicos, que posteriormente se depositarán en los nuevos contenedores marrones de mayor tamaño que se han comenzado a instalar en el municipio.

Asimismo, ya ha comenzado el reparto de mini contendores para las viviendas del municipio, acompañados de bolsas compostables para facilitar la separación de los restos de comida. Junto al pequeño contenedor doméstico, a los vecinos y vecinas se les hace entrega de una tarjeta electrónica asociada a su nombre y dirección, ya que solo acercándola al lector del contenedor marrón este podrá abrirse para depositar los residuos.

Nuevos contenedores marrones y camión de recogida de menor capacidad con contenedores que se distribuyen al canal HORECA / LP/DLP

Este sistema inteligente permite controlar y asegurar que se depositen exclusivamente residuos orgánicos en estos contendores. De esta forma, al evitar plásticos u otros materiales no orgánicos, se facilitará la creación de compost en el Ecoparque Sur, que es el fin último de la separación de la fracción orgánica.

El uso de la tarjeta electrónica no solo facilitará la apertura del contenedor marrón, sino que también permitirá, en una fase posterior, implantar un sistema de incentivos para reconocer a aquellas personas que realicen un uso correcto del servicio y contribuyan activamente a la separación de la fracción orgánica.

La alcaldesa, acompañada por la concejala de Presidencia, Tania Alonso, el concejal de Limpieza Viaria, Willy García, y el concejal de Jardines, Víctor Gutiérrez, subrayó la importancia de “recuperar hábitos sostenibles que nuestros abuelos ya practicaban, adaptados ahora a la realidad moderna”, y felicitó al equipo técnico del Ayuntamiento por el cumplimiento en tiempo y forma de los objetivos del proyecto.

Además del nuevo material adquirido, también se han celebrado talleres en los centros educativos para promover la separación de la orgánica en origen. Asimismo, a través de los perfiles de redes sociales del Consistorio, se ha puesto en marcha una campaña informativa y de concienciación. Esta continuará con nuevas iniciativas destinadas a informar sobre la separación de la fracción orgánica y el uso del nuevo contenedor marrón.

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Solicitud del mini contenedor doméstico y de la tarjeta electrónica

Los residentes del municipio de Mogán pueden solicitar tanto el mini contenedor como la tarjeta electrónica – son totalmente gratuitos – llamando al 687 82 83 06. Horario de atención: lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas.