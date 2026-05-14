Los municipios de la Mancomunidad del Sureste retiran más de 200 vehículos abandonados en las vías públicas

Los ayuntamientos de Ingenio, Santa Lucía de Tirajana y Agüimes han retirado de la vía pública en el último año más de 200 vehículos abandonados gracias al servicio mancomunado de gestión de coches en desuso que presta la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Se trata de una actuación coordinada que busca mejorar la seguridad, la salubridad y la movilidad en los tres municipios, al tiempo que evita que estos vehículos se conviertan en residuos peligrosos y focos de degradación urbana y se ganan plazas de aparcamientos en los principales núcleos urbanos.

El sistema funciona de manera homogénea en los tres territorios. La Policía Local identifica los coches que presentan signos claros de abandono —ITV vencida, largos periodos sin moverse, suciedad, ausencia de seguro o matrículas, neumáticos desinflados—, se coloca un aviso y se abre expediente administrativo. Si el propietario no responde en los plazos legales, una grúa vinculada al servicio mancomunado retira el vehículo y lo traslada a un Centro Autorizado de Tratamiento (CAT), donde se procede a su descontaminación, desguace y baja en la Dirección General de Tráfico.

En Ingenio, la campaña municipal activada desde mediados de 2025 ha permitido retirar 187 coches abandonados en unos diez meses, combinando la vía sancionadora con un servicio gratuito de retirada voluntaria. Según el jefe de la Policía Local, Justo Santana, además de ocupar plazas de aparcamiento, estos vehículos suponen un riesgo añadido porque muchos acaban esquilmados como almacén de repuestos en plena calle, con cristales rotos y estructuras abiertas que son utilizadas por algunas personas para consumir sustancias a la vista de todos. Cuando el titular deja el coche en la calle sin tramitar la baja, el Consistorio puede imponer sanciones por carecer de seguro obligatorio, de entre 601 y 3.005 euros; y por abandono, con multas que pueden oscilar entre 3.000 y 30.000 euros en función de la gravedad, a lo que se suman los costes repercutidos de retirada y gestión del residuo.

Servicio gratuito para las personas propietarias

En Agüimes, el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Efraín González, señala que en el último año se han retirado más de 60 vehículos, también dentro del servicio mancomunado. Recuerda que los coches abandonados son "un fastidio” en todos los núcleos por la falta de aparcamiento. Antes de iniciar el procedimiento administrativo, el Ayuntamiento intenta localizar al titular para que lo retire por su cuenta, algo que se logra en alrededor de la mitad de los casos. El resto corresponde a propietarios ilocalizables o extranjeros que han abandonado la isla, por lo que se inicia el expediente de declaración de residuo y se ordena el traslado al desguace. González subraya que el servicio de retirada con grúa del CAT es gratuito para el ciudadano, si bien el procedimiento administrativo puede alargarse varios meses entre publicaciones, notificaciones y plazos legales. A ello se suma una limitación práctica: la capacidad física de los desguaces, ya que los vehículos deben permanecer un tiempo determinado en las instalaciones hasta completar su tratamiento, lo que obliga a amoldar el ritmo de retirada a la disponibilidad de espacio.

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En Santa Lucía de Tirajana, el concejal de Residuos y Movilidad, Francisco Guedes, detalla que en lo que va de año se han levantado 43 expedientes por vehículos abandonados y se han enviado ya 56 coches a chatarra.