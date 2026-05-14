Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aemet CanariasAccidente Las PalmasCarretera Gran CanariaCueva de la Reina MoraFábrica de HieloDesaparición AiramEnhamed UD Las Palmas
instagramlinkedin

Movilidad

Los municipios de la Mancomunidad del Sureste retiran más de 200 vehículos abandonados en las vías públicas

Los responsables municipales destacan que la medida libera aparcamientos, mejora la seguridad y evita riesgos ambientales

Imagen de la retirada de un vehículo abandonado en las calles del municipio de Ingenio.

Imagen de la retirada de un vehículo abandonado en las calles del municipio de Ingenio. / LP/DLP

José A. Neketan

José A. Neketan

Ingenio

Los ayuntamientos de Ingenio, Santa Lucía de Tirajana y Agüimes han retirado de la vía pública en el último año más de 200 vehículos abandonados gracias al servicio mancomunado de gestión de coches en desuso que presta la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Se trata de una actuación coordinada que busca mejorar la seguridad, la salubridad y la movilidad en los tres municipios, al tiempo que evita que estos vehículos se conviertan en residuos peligrosos y focos de degradación urbana y se ganan plazas de aparcamientos en los principales núcleos urbanos.

El sistema funciona de manera homogénea en los tres territorios. La Policía Local identifica los coches que presentan signos claros de abandono —ITV vencida, largos periodos sin moverse, suciedad, ausencia de seguro o matrículas, neumáticos desinflados—, se coloca un aviso y se abre expediente administrativo. Si el propietario no responde en los plazos legales, una grúa vinculada al servicio mancomunado retira el vehículo y lo traslada a un Centro Autorizado de Tratamiento (CAT), donde se procede a su descontaminación, desguace y baja en la Dirección General de Tráfico.

En Ingenio, la campaña municipal activada desde mediados de 2025 ha permitido retirar 187 coches abandonados en unos diez meses, combinando la vía sancionadora con un servicio gratuito de retirada voluntaria. Según el jefe de la Policía Local, Justo Santana, además de ocupar plazas de aparcamiento, estos vehículos suponen un riesgo añadido porque muchos acaban esquilmados como almacén de repuestos en plena calle, con cristales rotos y estructuras abiertas que son utilizadas por algunas personas para consumir sustancias a la vista de todos. Cuando el titular deja el coche en la calle sin tramitar la baja, el Consistorio puede imponer sanciones por carecer de seguro obligatorio, de entre 601 y 3.005 euros; y por abandono, con multas que pueden oscilar entre 3.000 y 30.000 euros en función de la gravedad, a lo que se suman los costes repercutidos de retirada y gestión del residuo.

Servicio gratuito para las personas propietarias

En Agüimes, el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Efraín González, señala que en el último año se han retirado más de 60 vehículos, también dentro del servicio mancomunado. Recuerda que los coches abandonados son "un fastidio” en todos los núcleos por la falta de aparcamiento. Antes de iniciar el procedimiento administrativo, el Ayuntamiento intenta localizar al titular para que lo retire por su cuenta, algo que se logra en alrededor de la mitad de los casos. El resto corresponde a propietarios ilocalizables o extranjeros que han abandonado la isla, por lo que se inicia el expediente de declaración de residuo y se ordena el traslado al desguace. González subraya que el servicio de retirada con grúa del CAT es gratuito para el ciudadano, si bien el procedimiento administrativo puede alargarse varios meses entre publicaciones, notificaciones y plazos legales. A ello se suma una limitación práctica: la capacidad física de los desguaces, ya que los vehículos deben permanecer un tiempo determinado en las instalaciones hasta completar su tratamiento, lo que obliga a amoldar el ritmo de retirada a la disponibilidad de espacio.

Noticias relacionadas

En Santa Lucía de Tirajana, el concejal de Residuos y Movilidad, Francisco Guedes, detalla que en lo que va de año se han levantado 43 expedientes por vehículos abandonados y se han enviado ya 56 coches a chatarra.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Grupo Lopesan proyecta un hotel de mil habitaciones y 300 millones en Meloneras
  2. Las multas a propietarios de apartamentos en el sur de Gran Canaria siguen al alza un año después del decreto destinado a frenarlas
  3. La solución al gran atasco de la GC-1 en Telde ya tiene fecha de inicio
  4. Melody rebosa el Pride en la antesala del gran desfile del orgullo LGTBI
  5. La Bonoloto deja uno de sus premios más importantes en Gran Canaria
  6. Un acusado de blanqueo le hace una peineta al juez durante un juicio en Gran Canaria: 'Le pido que mantenga las formas
  7. El alcalde de Guía pide perdón tras casi triplicar la tasa de alcohol al volante: 'Lo sucedido este lunes no tiene justificación alguna; soy alcalde las 24 horas del día
  8. El alcalde de Santa María de Guía, condenado a 40 días de trabajos comunitarios tras casi triplicar la tasa de alcoholemia

Salud Pública destaca la necesidad de transformar la evidencia científica en acciones frente a los riesgos ambientales

Salud Pública destaca la necesidad de transformar la evidencia científica en acciones frente a los riesgos ambientales

El café que esconde tres décadas de trabajo: así es la labor de Julia García, la mujer de 78 años que lo cultiva en su ‘selva’ del Valle de Agaete

El café que esconde tres décadas de trabajo: así es la labor de Julia García, la mujer de 78 años que lo cultiva en su ‘selva’ del Valle de Agaete

Segundo golpe judicial al Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria

Segundo golpe judicial al Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria

El Puerto de Las Palmas reorganiza el Muelle Deportivo: empresas hasta 2029, amarres bajo control y multas por la ARC

El Puerto de Las Palmas reorganiza el Muelle Deportivo: empresas hasta 2029, amarres bajo control y multas por la ARC

San Bartolomé de Tirajana cede suelo al Gobierno de Canarias para construir 44 viviendas públicas en Juan Grande

San Bartolomé de Tirajana cede suelo al Gobierno de Canarias para construir 44 viviendas públicas en Juan Grande

Cheques regalo de 100 euros y grandes descuentos: Fisaldo regresa a Gran Canaria con 65 expositores

Cheques regalo de 100 euros y grandes descuentos: Fisaldo regresa a Gran Canaria con 65 expositores

Puertos Canarios exigirá a Cementos Especiales de las Islas en los tribunales que retire la cementera del muelle de Santa Águeda

Puertos Canarios exigirá a Cementos Especiales de las Islas en los tribunales que retire la cementera del muelle de Santa Águeda

Los municipios de la Mancomunidad del Sureste retiran más de 200 vehículos abandonados en las vías públicas

Los municipios de la Mancomunidad del Sureste retiran más de 200 vehículos abandonados en las vías públicas
Tracking Pixel Contents