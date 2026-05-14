Sara Carbonero suma una nueva ilusión en Canarias: así es la tienda que acaba de abrir en Gran Canaria

Sara Carbonero suma un nuevo lazo con Canarias. Esta vez no llega desde su faceta más personal, sino desde su proyecto empresarial junto a Isabel Jiménez. Slowlove, la firma de moda femenina creada por ambas, acaba de estrenar espacio en Gran Canaria, dentro del nuevo punto de venta inaugurado por Tendam en el Centro Comercial Mirador, en Las Palmas de Gan Canaria.

La apertura refuerza la presencia de la marca en las Islas y llega en un momento en el que la relación de Carbonero con Canarias ha ganado protagonismo también fuera del ámbito profesional. La periodista mantiene desde hace años una conexión personal con el Archipiélago a través de su pareja, de origen canario, una circunstancia que ha acercado aún más su nombre a Gran Canaria.

Nuevas tiendas: Slowlove y OOTO en el C.C. Mirador

Slowlove aterriza en el Centro Comercial Mirador, en Jinámar, con un espacio propio dentro de un nuevo formato de tienda en el que convive con OOTO, la marca masculina fundada por Andrés Velencoso de la mano de Cortefiel. El establecimiento cuenta con 160 metros cuadrados, distribuidos a partes iguales entre ambas enseñas, con 80 metros cuadrados para cada una de las marcas.

El nuevo concepto busca ir más allá de la tienda tradicional. Tendam ha diseñado un espacio en el que cada marca mantiene su identidad diferenciada, con una estética cuidada y elementos pensados para crear una experiencia de compra más cercana. La decoración incluye detalles como libros, discos, sillones y rincones para tomar un café o un refresco, en línea con una propuesta que pretende invitar al descubrimiento pausado de las colecciones.

En el caso de Slowlove, la apertura en Gran Canaria consolida el crecimiento físico de una firma que nació en 2015 de la mano de Sara Carbonero e Isabel Jiménez y que desde 2021 forma parte del universo Tendam. Ambas continúan al frente de la dirección creativa de una marca que se define por una esencia libre, versátil y de inspiración folk urbana.

Tienda de Sara Carbonero en Gran Canaria: Slowlove abre en el C.C. Mirador / La Provincia

La llegada al Mirador de Jinámar se enmarca en el plan de expansión de Slowlove, que desde diciembre de 2025 ha abierto tiendas en ciudades como Valencia, Madrid, Granada y Almería. Con Gran Canaria, la marca suma un nuevo enclave estratégico en su hoja de ruta.