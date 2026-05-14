El papa León XIV homenajeará en Arguineguín a los migrantes muertos en la Ruta Canaria

El papa León XIV visitará el próximo 11 de junio el muelle de Arguineguín para participar en una gran ofrenda floral en memoria de quienes han perdido la vida intentando llegar a Europa a través de la Ruta Canaria. La información fue confirmada este jueves por el director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, quien aseguró que este acto será el que “dará sentido” a la visita del pontífice al Archipiélago.

Según explicó, el homenaje responde además al deseo expresado por el papa Francisco de visitar Canarias para mostrar apoyo a la labor humanitaria y de acogida desarrollada en las Islas ante la crisis migratoria.

Un homenaje frente al Atlántico

Tras aterrizar en Gran Canaria procedente de Barcelona, León XIV se desplazará directamente hasta el muelle de Arguineguín, uno de los principales puntos de llegada de cayucos y pateras durante los últimos años.

En ese enclave del sur grancanario se celebrará un acto en el que participarán alrededor de 2.800 personas, entre ellas familias migrantes, supervivientes de la Ruta Canaria, pescadores, trabajadores de centros de acogida, personal de emergencias, empresarios y representantes de colectivos sociales vinculados a la integración.

El momento central llegará con una gran ofrenda floral al mar en memoria de las personas fallecidas en el Atlántico.

Está previsto que unas 50 personas migrantes acompañen al papa en este gesto simbólico, en el que el pontífice bajará del escenario para acercarse al borde del muelle y lanzar flores al océano.

El escenario mirará al mar abierto

La organización trabaja ya en el acondicionamiento del espacio, que contará con unas 3.000 sillas, dos gradas para medios de comunicación y zonas infantiles. El escenario se ubicará finalmente junto a la dársena del muelle de pescadores para que el mar abierto forme parte visual del acto.

Según explicó Moreno, la intención es que pueda percibirse “por qué cruzan el Océano Atlántico y llegan al primer lugar que aparece en Europa”. Durante la ceremonia también intervendrán quince personas migrantes que compartirán sus testimonios antes del discurso que ofrecerá León XIV sobre las migraciones, las guerras, el hambre y el cambio climático.

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Otro de los momentos previstos será la instalación de una cruz de dos metros elaborada con madera de cayuco junto a una imagen de la Virgen del Carmen situada en la entrada del dique.La pieza permanecerá posteriormente en el muelle como recuerdo permanente de la tragedia migratoria vivida en la Ruta Canaria y de la visita papal a Gran Canaria.