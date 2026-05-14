Planes en Gran Canaria: fin de semana de fiestas y cultura del 15 al 17 de mayo de 2026

Estamos cerca del verano y se nota. Cada vez hay más planes con los que disfrutar de la isla de Gran Canaria durante los fines de semana. La época de romerías y verbenas llegó para quedarse y los planes culturales brillan por su presencia esta semana. A continuación te contamos todos los planes por municipios a los que puedes apuntarte entre los días 15 y 17 de mayo de 2026.

Arucas

El municipio de Arucas celebrará las Fiestas de San Isidro Labrador en Montaña de Cardones. La programación principal se desarrollará durante el sábado y el domingo.

El sábado 16 de mayo, a las 18:30 horas, tendrá lugar la Romería Ofrenda a los Santos Patronos, que recorrerá las calles del pueblo. Más tarde, a las 22:00 horas, la fiesta continuará con una verbena amenizada por Tataband. A medianoche se celebrarán los fuegos artificiales y, posteriormente, la retreta con papahuevos.

El domingo 17, a las 18:00 horas, Cardones acogerá la Batalla de Flores y Confetis, con la participación de Vitamina Band y papahuevos, poniendo el broche final a un fin de semana marcado por la tradición popular.

Programa del sábado 16 de mayo de 2026. / LP/DLP

San Bartolomé de Tirajana

En El Tablero continúan las Fiestas de la Santísima Trinidad. La programación arranca el viernes 15 de mayo, a las 23:00 horas, con una Gran Noche Temática de los años 80 y 90, que contará con un tributo a Maná y las sesiones de DJ J-Marre y DJ Ardy.

El ambiente festivo continuará el sábado 16, desde las 16:00 horas, con la tradicional Bajada de la Rama, acompañada por la Banda Isleña. Ya por la noche, a partir de las 21:00 horas, se celebrarán varios conciertos, entre los que destaca la actuación de Tutto Durán. La jornada culminará a medianoche con un espectáculo de fuegos artificiales.

El domingo 17 será el día de cierre, con la Gran Paella de El Tablero a las 14:00 horas y el concierto de fin de fiesta de Los Cantadores, previsto para las 21:00 horas.

Programación del fin de semana de las fiestas de El Tablero / LP/DLP

Gáldar

En el barrio de San Isidro, las Fiestas Principales de San Isidro Labrador celebrarán su jornada central el viernes 15 de mayo. La programación comenzará a las 10:00 horas con la tradicional Feria de Ganado. Por la tarde, a las 19:00 horas, se celebrará la Batalla de Flores y desfile de carrozas, con la participación de Vitamina Band y Guiniguada. La jornada finalizará a partir de las 20:00 horas con el Concierto Fin de Fiestas, que contará con El Último que Cierre, Airam Vega DJ y una verbena con Grupo Arena.

También en Gáldar, Barranco Hondo de Abajo celebrará las fiestas en honor a la Virgen de Fátima. El sábado 16, a las 18:00 horas, se celebrará la Romería y Ofrenda a Nuestra Señora de Fátima, con salida desde El Pedregal y premio a la mejor carreta. A las 21:00 horas tendrá lugar la elección de la Romera y el Romero Mayor 2026. La noche continuará de 22:30 a 03:00 horas con una verbena a cargo de Curro Band, llegada desde Tenerife. El domingo 17 se celebrará la festividad principal.

La cultura tradicional también tendrá protagonismo en la Plaza de Santiago, donde el sábado 16, a las 21:00 horas, se celebrará el espectáculo Voces de la Tradición – Día de Canarias. La cita reunirá a artistas como Olga Cerpa, Luis Morera, Héctor González y los Caballos de Fuego de Gáldar, entre otros. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

Además, el casco histórico del municipio sigue con la VI Edición de Gáldar en Flor, que se desarrolla desde el 30 de abril hasta el 24 de mayo. La muestra decora la calle Capitán Quesada y los alrededores de la Plaza de Santiago con geranios, margaritas, girasoles y otras especies. La temática de este año está dedicada a las atracciones tradicionales de las fiestas, como norias, tiovivos y molinillos de viento.

Programa del sábado de Barranco Hondo de Abajo. / LP/DLP

Ingenio

En El Carrizal, el municipio de Ingenio celebrará las Fiestas de San Isidro Labrador con programación durante los tres días del fin de semana.

El viernes 15 de mayo, a las 21:30 horas, la música será protagonista con un concierto de la Orquesta Armonía Show y Los Salvapantallas. El sábado 16, también a las 21:30 horas, la programación continuará con una sesión musical a cargo de DJ Ulises Acosta y Paco Guedes.

El domingo 17, desde las 10:00 horas, se celebrará la Feria de Ganado en Guayadeque, una de las citas más tradicionales de estas fiestas. La jornada incluirá además un brindis popular con ropavieja.

Programación de las fiestas de Ingenio. / LP/DLP

Santa Lucía de Tirajana

En Sardina del Sur, el municipio de Santa Lucía de Tirajana celebrará las Fiestas de San Isidro Labrador con una programación centrada en la romería, la música y el encuentro vecinal.

El sábado 16 de mayo, a las 19:00 horas, se celebrará la Romería Ofrenda por las calles del pueblo. La jornada continuará por la noche, a las 22:30 horas, con una verbena amenizada por el Dúo Purpurina.

El domingo 17, a las 14:00 horas, tendrá lugar una paella popular, pensada como punto de encuentro para vecinos y visitantes. Por la noche, a las 20:30 horas, el humor pondrá el cierre a las fiestas con la actuación de Yanely Hernández.

Fiestas de Sardina del sur 2026. / LP/DLP

Valleseco

El municipio de Valleseco vivirá este fin de semana varios actos dentro de las Fiestas de San Vicente Ferrer.

La programación comenzará el sábado 16 de mayo, a las 20:30 horas, con el pregón de las fiestas, que estará a cargo del cineasta David Pantaleón en el Salón de Plenos.

El domingo 17, a las 11:30 horas, se celebrará la Copa Hípica San Vicente Ferrer – Final de temporada en el Área Recreativa de La Laguna. La entrada será gratuita.

Programación viernes y sábado de las fiestas de Valleseco. / LP/DLP

Telde

En La Pardilla, el municipio de Telde celebrará las Fiestas de San Isidro Labrador con música, verbena y gastronomía popular.

El programa comenzará el viernes 15 de mayo, a las 20:30 horas, con la actuación de Pepe Benavente en la plaza. El sábado 16, a partir de las 22:00 horas, será el turno de la verbena con Leyenda Joven y Armonía Show.

El domingo 17, a las 14:30 horas, se celebrará una paella popular, con un donativo de 3 euros. A continuación, desde las 15:00 horas, la fiesta continuará con la verbena del solajero, amenizada por Luz de Luna.

Programación fin de semana de la fiesta de La Pardilla. / LP/DLP

Las Palmas de Gran Canaria

La capital grancanaria contará con varias propuestas culturales, festivas y artísticas durante estos días.

La Fiesta África Vive 2026 se desarrollará entre el Museo Elder y Casa África. La programación incluye el jueves 14 de mayo, a las 18:00 horas, el cierre del ciclo de cine “This is Nigeria!” en el Museo Elder, con la proyección de Egúngún y Faaji Agba. El sábado 16, de 13:00 a 19:00 horas, Casa África acogerá un Rincón Gastronómico Africano con tapas de Marruecos, Senegal, Guinea Ecuatorial, Sierra Leona, Nigeria y Mauritania, además de DJ con sonidos africanos y artesanía.

El CAAM se suma a la programación con motivo del Día Internacional de los Museos. El viernes 15, a las 18:00 horas, se celebrará una visita guiada al interior del centro. El sábado 16, de 19:00 a 23:00 horas, tendrá lugar la Noche Europea de los Museos, con sesiones de DJ Hanky Miss Miu y Baked Belda. La entrada será libre. En este enlace puedes consultar toda la programación.

El barrio de Alcaravaneras acogerá el evento Open Studios Alcaravaneras, una propuesta que abrirá al público 14 espacios creativos con la participación de 40 artistas. La actividad se celebrará el sábado 16, de 10:00 a 20:00 horas, y el domingo 17, de 10:00 a 14:00 horas. El recorrido permitirá conocer trabajos de pintura, escultura, ilustración, tatuaje, fotografía y otras disciplinas.

Cartel del Open Studios en Las Palmas de Gran Canaria. / LP/DLP

Además, Las Coloradas continuará con sus fiestas, que se celebran del sábado 9 al domingo 17 de mayo. Dentro de la programación de estos días, el jueves 14 habrá pasacalle de papagüevos a las 17:30 horas y juegos tradicionales a las 18:30 horas. El viernes 15, la agenda incluye una Escala en Hi-Fi a las 18:00 horas y verbena con Que Chimba y DJ a las 22:00 horas. El sábado 16, desde las 10:00 horas, se celebrará un torneo de bola canaria; a las 14:00 horas, un partido de fútbol; y también se realizará la elaboración de alfombras.

Mogán

El municipio de Mogán contará con propuestas literarias, culturales y gastronómicas durante el fin de semana.

En Arguineguín, la Plaza Pérez Galdós acogerá la XIV Feria del Libro de Mogán, con el lema “Mogán, toma la palabra”. El viernes 15 de mayo se abrirá la feria con 16 estands de librerías, editoriales y papelerías. La jornada incluirá un acto de cierre con el escritor Juan Gómez-Jurado, que participará en una presentación y firma de ejemplares.

El sábado 16, de 10:00 a 15:00 horas, habrán talleres infantiles, ludoteca, hinchables, presentaciones literarias, firmas de libros y actuaciones musicales de Ari Jiménez y Andrea González. La programación concluirá con el acto estelar protagonizado por Albert Espinosa, que presentará por primera vez en Canarias su novela Nunca estuviste solo, con firma de libros posterior. La entrada será gratuita.

Por otro lado, Veneguera celebrará su Semana Cultural. El viernes 15, a las 20:30 horas, tendrá lugar un Festival Folclórico con pasarela de vestimenta tradicional canaria. El sábado 16, a las 21:30 horas, se celebrará una Noche de Vinos y Tapas con las actuaciones de Guarasón y Alberto Déniz en La Cardonera.

Feria del libro de Mogan 2026. / LP/DLP

Este fin de semana nos trae mucha variedad de propuestas para tener un puente marcado por la cultura, la música, la tradición y la gastronomía, con actividades repartidas entre la capital, el norte, el sur y las medianías de la Isla.