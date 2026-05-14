La playa de Puerto Rico, en Mogán, reúne a cerca de 500 personas en una jornada de deporte adaptado e inclusión

La Playa de Puerto Rico ha acogido este jueves, 14 de mayo, el XX Encuentro de Actividades Acuáticas para Personas con Discapacidad, una jornada que reunió a cerca de 500 personas, entre usuarios, usuarias y profesionales de 17 centros especializados de Gran Canaria.

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Mogán y la Asociación Coordinadora de Centros Ocupacionales de la Provincia de Las Palmas (COMPSI), volvió a convertir la playa en un espacio de convivencia, inclusión y deporte adaptado, con el objetivo de promover la actividad físico-deportiva entre personas con discapacidad en un entorno accesible y participativo.

Tras un calentamiento inicial, la música comenzó a sonar en la playa y los distintos grupos se repartieron por los circuitos programados, que se desarrollaron hasta las 14.00 horas. En la arena se llevaron a cabo actividades como lanzacohetes, zumba, vóley playa, minigolf y fútbol playa, mientras que en el mar los participantes disfrutaron de botes de vela, canoas, motos de agua, banana acuática y crazy shark.

Además, las personas usuarias de silla de ruedas contaron con un circuito específico adaptado, tanto en la arena como en el agua, al que pudieron acceder mediante sillas anfibias. De esta forma, la organización garantizó la participación plena de todas las personas asistentes.

Obsequio

Antes del inicio de las actividades, se hizo entrega de un obsequio a los y las participantes: un cuadro realizado con hilo por un usuario del Centro Ocupacional José Peña. En el acto participaron la teniente de alcalde del Área de Gobierno de Acción Social y Sociocomunitaria y del Área de Presidencia, Tania Alonso; la concejala de Mayores y Discapacidad, Yaiza Llovell; la directora general de Discapacidad del Gobierno de Canarias, Dulce María Gutiérrez; así como concejales y concejalas de otros municipios.

Alonso dio la bienvenida a esta vigésima edición, destacando la oportunidad que supone para las personas con discapacidad disfrutar de una jornada diferente de playa, con actividades, música y convivencia. Por su parte, Llovell agradeció la implicación de los departamentos municipales, voluntarios y voluntarias, servicios de Seguridad y Emergencias y entidades colaboradoras que hicieron posible el encuentro.

La directora general de Discapacidad subrayó la importancia de «abrir las puertas de la discapacidad» a través de actividades como esta, al considerar que contribuyen a generar conciencia y a impulsar los cambios sociales necesarios. En este sentido, calificó a Mogán como un municipio referente. «El hecho de que estas actividades se hayan mantenido y evolucionado durante más de veinte años demuestra una capacidad constante de adaptación y compromiso. Cada año se han incorporado nuevos elementos, se han generado más recursos y se ha respondido mejor a las necesidades del colectivo», señaló.

Centros que particparon

En esta edición participaron los centros ocupacionales de Mogán, Teror, Firgas, Valsequillo, Agüimes, Gáldar, Guía, Ingenio y La Aldea, así como ASPACE, ENVERA, CADI Obispo Padre Cueto, CADI San José de las Longueras, CADF Arucas y otros recursos especializados de la isla.

También colaboró activamente el alumnado de los ciclos de Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva de los IES Villa de Agüimes y Arguineguín-Lidia Pulido, además de los PFAE Mogán Te Acompaña y Mogán Dinamiza. Todos ellos trabajaron junto a profesionales del Área de Tercera Edad y Discapacidad y de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Mogán.

El encuentro contó con el respaldo del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, el Instituto Insular de Deportes, Fundación La Caixa, Cruz Roja y la Policía Local de Mogán, además de la implicación de diferentes departamentos municipales.