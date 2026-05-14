El primer premio de la Lotería Nacional cae en Gran Canaria

La fortuna volvió a mirar hacia Canarias este jueves con el sorteo de la Lotería Nacional correspondiente al 14 de mayo. El número 14239, agraciado con el primer premio, dejó parte de la suerte en el municipio grancanario de Agüimes, convirtiéndose en uno de los puntos destacados del reparto nacional del sorteo, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

El premio fue consignado en una administración situada en la calle Juan Alvarado y Saz, 68, en Agüimes, dentro de la provincia de Las Palmas. La localidad canaria comparte protagonismo con otros puntos del país donde también se vendieron décimos del número premiado, concretamente en Asturias.

La noticia ha generado expectación entre vecinos y habituales compradores de lotería en el municipio del sureste de Gran Canaria, donde no es habitual aparecer entre los grandes protagonistas de los sorteos nacionales.

Según la información publicada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), el número premiado con el primer premio fue distribuido en dos administraciones diferentes del país. Una de ellas se encuentra en Villoria, en Asturias, mientras que la otra corresponde al punto de venta de Agüimes.

El sorteo celebrado este jueves repartió además el segundo premio, que recayó en el número 38810. En este caso, el reparto fue mucho más amplio y alcanzó distintos municipios de comunidades autónomas como La Rioja, Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León y Madrid.

En concreto, el segundo premio fue vendido en:

Logroño (La Rioja)

Redován (Alicante)

A Coruña

Pola de Gordón (León)

Madrid

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

Inicialmente deberás elegir el sorteo en el que deseas participar (siempre hay un mínimo de 4 sorteos disponibles a la venta).

Después deberás elegir el número de 5 cifras (décimo) con el que deseas participar en ese sorteo. Si lo deseas, puedes seleccionar tú las cifras de este número o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria, poniendo asteriscos en las cifras que no deseas seleccionar. Debes indicar también el número de décimos que deseas adquirir (entre 1 y 10).

Si eliges un número en concreto, ten en cuenta que este número puede no estar disponible para la venta por haberse vendido ya o por venderse solamente a través de alguna de nuestras Administraciones de Loterías.

Los décimos generados son virtuales (nunca te enviaremos tu décimo en papel, pues estos se venden en exclusiva en las Administraciones de Loterías) pero participan en los sorteos en las mismas condiciones que los décimos de papel y con las mismas probabilidades de ganar premios. La única diferencia es que si has comprado un décimo en papel deberás presentar este para optar a cobrar posibles premios, mientras que en el caso del online recibirás tus premios exactamente igual que para el resto de juegos sin necesidad de que presentes nada.

El precio de cada décimo depende del sorteo en el que participe:

Si es un sorteo de jueves, cada décimo cuesta 3 euros.

Si es un sorteo ordinario de sábado, cada décimo cuesta 6 euros.

Si es un sorteo especial de sábado, cada décimo cuesta 12 o 15 euros.

Si es un sorteo extraordinario, cada décimo cuesta 20 euros.

Tendrás premio si tu número (o alguna de sus cifras) sale elegido en el sorteo dentro de la distribución de premios que tiene ese sorteo previamente establecida: primer premio, segundo premio, terminación, aproximación, reintegro…).