El restaurante de La Garita que conquista Telde con cocina canaria contundente

Bochinche Los Alisios se ha convertido en uno de esos restaurantes de Telde que muchos vecinos y visitantes apuntan cuando buscan una comida abundante, con sabor canario y en un ambiente informal cerca de la costa. Situado en Calle Anémona 2, en La Garita, este establecimiento trabaja una línea de cocina de bochinche canaria, con platos pensados para compartir, raciones generosas y una carta donde conviven productos muy reconocibles de la gastronomía local.

El local se presenta como Picoteo Bochinche Los Alisios y mantiene actividad de miércoles a domingo, de 12:30 a 23:00 horas. Su ubicación en La Garita lo sitúa en una de las zonas costeras más transitadas de Telde, un municipio que combina playa, paseo marítimo, vida local y una oferta gastronómica muy vinculada al producto de cercanía. La web oficial de Turismo de Telde destaca precisamente la costa como un espacio con terrazas, restaurantes y opciones para terminar la jornada con un aperitivo o una comida junto al mar.

La propuesta de Los Alisios encaja con una forma de comer muy reconocible en Canarias: platos al centro, sabores intensos, producto local y una cocina sin demasiados artificios, pero con presencia. No se trata de una experiencia de mantel largo, sino de un restaurante para ir con hambre, pedir varias elaboraciones y dejarse llevar por recetas contundentes.

Uno de los platos que más llama la atención es su tabla de quesos canarios, una composición pensada para abrir mesa y compartir. La tabla llega acompañada de morcilla, chorizos, aceitunas y otros elementos de picoteo, lo que la convierte en una opción especialmente atractiva para grupos. El queso ocupa un lugar importante en la identidad gastronómica de Gran Canaria, una isla donde el producto local forma parte esencial de su atractivo culinario. Turismo de Gran Canaria subraya esa diversidad de sabores insulares, desde quesos y gofio hasta pescados, vinos y productos de costa y medianías.

Otro de los platos destacados son las papitas arrieras, que en este caso se sirven salteadas con pulpo y langostinos al ajillo. Es una combinación que une el recetario popular con el sabor marinero, muy apropiada para un restaurante ubicado en La Garita. El resultado es una elaboración intensa, con el punto sabroso del ajo, la textura de la papa y el toque del marisco y el pulpo. Para quienes buscan dónde comer en Telde algo que no sea la típica ración sin personalidad, este plato funciona como una de las referencias de la casa.

La carta también mira hacia preparaciones más contundentes, como su cachopo relleno de jamón ibérico y queso ahumado. La pieza se sirve con dos huevos fritos, pimientos asados y una buena cantidad de papas, una presentación pensada para quienes quieren una comida completa y sin quedarse con hambre. El queso ahumado aporta ese punto canario que diferencia el plato y lo acerca al gusto local.

Entre las opciones de carne también destaca la costilla con compota de manzana y papitas panaderas, una combinación que equilibra el sabor intenso de la carne con el matiz dulce de la fruta. Es una alternativa interesante para quienes prefieren un plato principal con una elaboración más redonda, pero manteniendo el carácter de cocina casera y abundante que define al bochinche.

Los postres completan la experiencia con dos clásicos muy habituales en restaurantes canarios: la torrija jugosa y el quesillo casero. La torrija aparece como una opción especialmente recomendable para quienes buscan un final dulce más contundente, mientras que el quesillo mantiene ese perfil tradicional que suele funcionar muy bien después de una comida de picoteo, carnes o papas.

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La ubicación también suma puntos. La Garita forma parte de la costa de Telde, una zona que el propio portal turístico municipal incluye entre los espacios de interés para disfrutar del litoral, el paseo y la gastronomía local.