¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?

Los municipios de Gran Canaria celebran este fin de semana actos de todo tipo, desde exhibición de coches clásicos hasta conciertos. Mientras Ingenio expone su producto local en una feria agroalimentaria, Santa Lucía de Tirajana se viste de romería y disfruta de la auténtica esencia de ser canario.

Telde

La Casa-Museo León y Castillo ofrece mañana a las 21.30 horas la visita teatralizada Memorias vivas: Juan León y Castillo les recibe en su casa con la figura del ingeniero, que será interpretado por el actor Aldo Cruz. Por otro lado, el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez acoge también mañana a las 20.30 horas el espectáculo musical Rincones de una isla, una propuesta que invita al público a realizar un viaje emocional y sonoro por algunos de los paisajes más emblemáticos de Gran Canaria. A la misma hora, la Plaza de San Juan acoge la celebración del Encuentro de Solistas 8 Islas, un evento musical que reunirá a destacadas voces como Yesica García, Sandra Sarrias, Iván Díaz Corujo, Inma Leal, Joel Rodríguez, Paola Rodríguez, Aymara López Rosa y Manuel Arteaga. Por otro lado, hoy el Círculo Cultural de Telde acoge a las 20.30 horas el Ciclo Mujer y Medio Ambiente con la participación de Chona del Toro Montesdeoca de la Asociación Canaria de la Cultura Amazigh, mientras que la Plaza de San Juan acoge a la misma hora el espectáculo Canarias más que un día, de Maestro Florido.

Agüimes

El Teatro Auditorio Agüimes acoge el domingo a las 12:00 la representación de La reina de Las Nieves, una obra familiar con mucho humor, música y un mensaje de esperanza que transportará a los espectadores a la Estación de Invierno, un mundo gobernado por el hielo donde las emociones han sido prohibidas y los sentimientos permanecen encerrados bajo llave. Entradas a seis euros. Por otro lado, la Sala de Arte Agüimes acoge la exposición Todo por el arte y la humanidad, una amplia retrospectiva dedicada al escultor tinerfeño Eladio de la Cruz.

San Bartolomé de Tirajana

El Circuito de Maspalomas acoge mañana de 09.00 a 18.00 horas la segunda edición del Festival del Motor Clásico, organizado por el CACC- Club de Automóviles Clásicos Canarios. Este evento reunirá a una exclusiva selección de joyas sobre ruedas fabricadas hasta el año 1986. Mientras, El Tablero continúa con sus fiestas y esta noche desde desde las 23.00 horas celebra una noche temática de los años 80 y 90. Mañana, a las 11.00, concurso canino. La jornada continúa a las 16.00 horas con la bajada de la rama, la batalla de baile, actuaciones musicales a las 21.00 y los voladores, a medianoche. El domingo, gran paella a las 14.00 horas, en el exterior del pabellón de deportes y con música de Banda Isleña. Por otro lado, este fin de semana se celebrará tambien en El Yumbo, en Playa del Inglés, el Eurovision Pride. Hoy, a las 22.00 horas, dará comienzo la Gala Eurovision the Musical, con las actuaciones de las cantantes Kimy Touw, Giada, Jia Miles y el coro Gospe. Mañana, a las 18:00 horas se retrasmitirá la gala de Eurovisión y por la noche se celebrará la Glow party: the 2010¡ by Sundance, con DJ. Por último, Tunte acoge hoy a las 10.00 las V Jornadas del Camino de los Valores con una ponencia del magistrado Julián Sánchez Melgar sobre la revictimización de las personas vulnerables y otra de Juan Pablo Escobar sobre paz y reconciliación para que los jóvenes construyan un futuro sin los lastres del pasado.

Santa Lucía de Tirajana

Naturaleza de Gran canaria es el título de la exposición de pintura la artista santaluceña Carolina Mejías que se puede ver en el Museo de La Fortaleza. La muestra puede visitarse de martes a viernes de 10.00 a 17.00 horas. También en el municipio, Sardina celebra las fiestas de San Isisdro Labrador. Esta tarde, a las 18.30 horas, procesión hacia la Heredad de Agua para la rogativa de lluvias y ofrenda. A las 21.30 horas, concierto con 5 Elementos, Etcétera y dj Pronova. Mañana, romeria-ofrenda por las calles del pueblo, desde las 19.00 horas y cuando termine verbena a las 22.30 horas con Dúo Purpurina. El domingo, desde las 10.00 horas, feria de ganado, procesión, paella popular y despedida, a las 20.30 horas, con la actriz Yanely Hernández.

Ingenio

El Festival de Teatro Cómico recibe esta noche a Las Niñas de Cádiz, con la obra El viento es salvaje, a las 20.30 horas. Las entradas tienen un precio de 10 euros. Carrizal también celebra las fiestas de San Isidro Labrador. Esta noche, en el parque del Buen Suceso, desde las 21.30 horas, conciertos de Armonía Show y Los Salvapantallas. Mañana, animación infantil en el mismo parque, de 11.00 a 14.00 horas. Mañana, a las 17.30 horas, XXX Festival Infantil AFC Guayadeque. A las 20.30 horas, concierto Chundarata, de la Banda Juvenil de la Sociedad Musical Villa de Ingenio, y seguido actuaciones de dj Ulises y PAco Guedes y voladores a medianoche. El domingo, de 10.00 a 15.00 horas, mercado artesanal y agroalimentario, exposición de ganado, almuerzo popular, verbena del solajero y fin de fiestas, a las 20.00 horas, con Los Cochineros y el espectáculo Aires de Lima.

Mogán

El barrio de Motor Grande, en Puerto Rico, disfrutará del 17 al 24 de mayo de las Fiestas en honor a María Auxiliadora, Las celebraciones arrancarán el domingo 17 de mayo a las 13:00 horas con un asadero popular y la actuación del Grupo Aimar, dando paso a una semana cargada de propuestas. Por otro lado, en Veneguera esta tarde, sobre las 20:30, se llevará a cabo el Festival Folclórico a cargo de las Escuelas Artísticas de Mogán. Mañana en este mismo lugar los más pequeños disfrutarán durante la mañana de hinchables y, por la noche, a las 21:30 tendrá lugar la noche de vinos y tapas, en el espacio natural de La Cardonera.

Valleseco

El Salón de Plenos de la Casa Consistorial acoge mañana a las 20.30 horas el arranque de las Fiestas Patronales en honor a San Vicente Ferrer, con un pregón a cargo del director y guionista David Pantaleón. Por otro lado, la plaza acoge desde las 10.00 el Concurso Monográfico del Presa Canario. El domingo, desde las 11.00 horas, carreras de caballos en el Área Recreativa de La Laguna, Copa de San Vicente.

Gáldar

El Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada celebra mañana a las 11.00 horas la visita teatralizada TitereAndo destinada a niños a partir de cuatro años. Durante la visita, el público infantil irá acompañado a los tres títeres Arminda, Fernandillo y el lagarto Zarem, quienes narrarán historias donde se mezclará la realidad con la imaginación. Muy cerca, la plaza de Santiago acoge también mañana, a las 21.00 horas, el espectáculo Voces de la tradición, con motivo del Día de Canarias. Compaten escenario Olga Cerpa, el exdirector de Los Sabandeños Héctor González y Luis Morera, Juan Mesa, el timplista Hirahi Afonso, el acordeonista Miguel Afonso y las solistas Ana Falcón y Paula Gómez. El espectáculo incorpora además los pitos y tambores de El Pinar, en El Hierro; el colectivo de chácaras y tambores La rebelión de los gomeros folk y la Banda de Agaete. Uno de los momentos más esperados será la participación de los tradicionales caballitos de fuego de las Fiestas de Santiago, además de la actuación de la agrupación galdense Surco y Arado.

Tejeda

El pueblo recibe en el Museo Abraham Cárdenes la Muestra de arte, cultura y ruralidades, de Aider Gran Canaria, hasta el 24 de mayo. El programa ofrece esta tarde, a las 18.00 horas, la presentacióm del libro Las mujeres del vino de Gran Canaria, con Charo Cardenal de la Nuez.

Arucas

El municipio celebra este fin de semana Arucas Piedra y Flor, con ferias y actuaciones. Esta noche, a las 21:00 horas, tendrá lugar un concierto con las actuaciones de Shango Dely, Eugenia Cabrera, Isabel Padrón, Guillermo Segura. Sofiband y Hermanas Cabrera. Mañana durante todo el día actividades de yoga y terapias alternativas en la trasera del museo municipal y, por la noche, concierto del cantante Braulio en la Plaza de la Constitución.