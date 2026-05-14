Sidra, fuegos artificiales y paraguas de colores: vuelven las fiestas de Valleseco

Hay lugares que, cuando llegan las fiestas, parecen transformarse por completo. Calles llenas de color, música sonando desde la plaza y vecinos caminando bajo un cielo de paraguas suspendidos que ya se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles del norte de Gran Canaria.

Valleseco volverá a vivir ese ambiente desde el próximo 23 de mayo con un programa cargado de conciertos, actividades familiares, gastronomía, feria de sidra, verbenas y espectáculos que llenarán el municipio durante tres días.

La creadora de contenido Tania Pyetku compartió en sus redes sociales el arranque de las fiestas del municipio recordando una de las estampas más esperadas de cada edición: el regreso del famoso paseo de paraguas de colores que cada año atrae a cientos de visitantes. Las celebraciones convertirán el casco municipal en un gran espacio festivo con propuestas para todas las edades.

Sábado: música, fiesta Holi y verbena

La programación arrancará el sábado 23 de mayo en la Plaza Municipal con el concierto de Sr. Natilla y una Fiesta Holi a partir de las 13:00 horas. Durante la tarde habrá pasacalles y, ya por la noche, una fiesta joven con DJ Óscar Martínez, de Los 40, entre las 21:00 y las 23:00 horas. La jornada finalizará con una verbena protagonizada por Grupo Bomba y La Mecánica by Tamarindos desde las 22:30 horas.

Domingo: sidra, huevos duros y fuegos artificiales

El domingo 24 de mayo estará marcado por una de las citas más populares de las fiestas: la Feria Regional de la Sidra, que se celebrará de 10:00 a 14:00 horas en el casco municipal.

La programación incluirá además catas, quesos, pinchos regionales y actividades infantiles con hinchables y conciertos. A las 12:00 horas tendrá lugar el tradicional reparto de huevos duros y sidra, mientras que durante la tarde actuarán grupos como Los 600, Qué Chimba y Las Chicas Melodía.

La jornada continuará con un concierto de la Parranda de Teror, el espectáculo Un paseo por las entrañas y una exhibición de fuegos artificiales prevista para las 23:30 horas. Después llegará una nueva verbena con Armonía Show. Además, la Casa de la Cultura acogerá un concurso de postres desde las 18:00 horas.

Lunes: cochino asado y Maestro Florido

El lunes 25 de mayo las actividades comenzarán desde por la mañana con una feria de ganado en los aparcamientos del Molino en la Plaza Municipal se celebrará el tradicional asado de cochino a las 14:00 horas acompañado por actuaciones musicales de Coro, El Mariachi y Paco Guedes.La programación continuará con exhibiciones de baile, actividades infantiles en las calles del casco histórico y el espectáculo de Maestro Florido a partir de las 20:00 horas.

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El paseo de paraguas de colores volverá a convertirse además en uno de los grandes atractivos visuales de las fiestas de Valleseco, consolidándose como uno de los rincones más fotografiados del municipio durante estas fechas.