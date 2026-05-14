LA PROVINCIA sortea entre sus suscriptores 20 bonos dobles para disfrutar del Canarias Manga Festival en Las Palmas de Gran Canaria

La cuenta atrás ya ha comenzado. El universo anime, el manga, los videojuegos, el cosplay y la cultura asiática volverán a tomar Canarias con una edición del Canarias Manga Festival que promete superar todas las expectativas. Y esta vez, los suscriptores de LA PROVINCIA tendrán una oportunidad única para vivirlo desde dentro.

LA PROVINCIA lanza un nuevo sorteo exclusivo para suscriptores con 20 bonos dobles válidos para acceder durante los tres días completos del festival, una experiencia pensada para quienes no quieren perderse absolutamente nada del mayor encuentro dedicado a la cultura pop asiática en Canarias.

No se trata de una entrada cualquiera. Es la posibilidad de cruzar las puertas del festival durante todo el fin de semana y sumergirse en un fenómeno cultural que cada año reúne a miles de apasionados llegados de distintos puntos del Archipiélago.

El evento se celebrará los días 29, 30 y 31 de mayo en el Anexo al Estadio de Gran Canaria, un recinto que volverá a llenarse de miles de fans llegados de todas las islas para celebrar una pasión que ya mueve generaciones enteras.

Canarias se prepara para uno de los eventos más virales del año

El auge de la cultura asiática en Canarias ya no es una tendencia pasajera. Anime, manga, cosplay y k-pop forman parte de una nueva generación de ocio capaz de movilizar a miles de personas y generar millones de visualizaciones en redes.

El Canarias Manga Festival se ha consolidado como uno de esos eventos que se viven antes, durante y después. Un escaparate donde conviven nostalgia, música, creatividad, videojuegos y cultura digital.

Y ahora, gracias a este sorteo exclusivo de LA PROVINCIA, veinte suscriptores podrán vivirlo a lo grande junto a la persona que elijan.

Porque algunas experiencias no se cuentan. Se viven.

El fenómeno k-pop también conquistará el festival

Uno de los grandes atractivos de esta edición volverá a ser el espacio dedicado al fenómeno k-pop, una de las corrientes musicales y culturales que más crece entre los jóvenes canarios. Coreografías imposibles, concursos dance cover, actuaciones en directo y decenas de fans recreando los looks de sus grupos favoritos convertirán el recinto en una auténtica explosión de energía coreana.

El auge global del k-pop ha transformado la forma de vivir la cultura asiática y el Canarias Manga Festival se ha convertido también en un punto de encuentro imprescindible para quienes siguen de cerca este movimiento internacional que arrasa en redes sociales y plataformas digitales.

Una experiencia para vivirla de principio a fin

Hay quienes acuden un solo día al festival. Y luego están quienes saben que el verdadero Canarias Manga Festival se disfruta completo: desde las primeras colas de la mañana hasta las últimas actividades de la noche.

Por eso, estos bonos dobles tienen un valor tan especial. Permiten recorrer el evento sin prisas, descubrir cada rincón, repetir actividades favoritas y vivir la experiencia junto a otra persona.

Porque el festival no solo se visita: se comparte.

Las largas sesiones de cosplay improvisadas, las fotografías entre personajes legendarios, las partidas infinitas en la zona gaming, las compras inesperadas o los encuentros con otros fans forman parte de una experiencia que deja huella y que cada año inunda TikTok, Instagram y X con miles de vídeos virales.

Participa en el sorteo exclusivo para suscriptores

Participar en este sorteo es muy sencillo. Los suscriptores de LA PROVINCIA podrán inscribirse a través del formulario habilitado y entrar automáticamente en el sorteo de uno de los 20 bonos dobles para asistir los tres días del Canarias Manga Festival.

¿Cómo participar?

Participar será sencillo y estará abierto durante tiempo limitado. Solo tienes que realizar los siguientes pasos:

✅ Ser suscriptor de LA PROVINCIA. ¿Aún no lo eres? Aprovecha nuestras ofertas de suscripción y únete a nuestra comunidad fiel de lectores hoy mismo. 📝 Rellenar el formulario de participación con tus datos. 🎉 ¡Y listo! Ya formarás parte del sorteo.

Formulario de participación:

Un festival que ya es mucho más que manga

El Canarias Manga Festival se ha convertido en uno de los eventos más esperados del calendario joven y cultural de las Islas. Lo que empezó como una cita para amantes del manga y el anime ha evolucionado hasta convertirse en un gigantesco escaparate de tendencias, creatividad y entretenimiento.

Los asistentes podrán recorrer zonas temáticas, disfrutar de concursos de cosplay, exhibiciones, espacios gaming, artistas invitados, tiendas especializadas, gastronomía asiática y actividades diseñadas para todas las edades.

Pero hay algo que hace especial a este evento: la sensación de comunidad. Durante tres días, miles de personas comparten una misma pasión en un entorno donde la imaginación y la libertad creativa son protagonistas.

Y ahora, gracias al sorteo de LA PROVINCIA, veinte suscriptores podrán vivirlo desde dentro… acompañados.

¿Cuándo se anunciarán los ganadores?

El sorteo se realizará el jueves 28 de mayo, y los afortunados serán avisados inmediatamente.

Asegúrate de tener actualizados tus datos de contacto (teléfono móvil y correo electrónico) en tu perfil de usuario, para que podamos localizarte si resultas ser uno de los afortunados. Puedes hacerlo desde "Mi cuenta".

¡No dejes pasar esta oportunidad! Participa ya y podrías ser uno de los afortunados en disfrutar de los próximos espectáculos de En Otra Clave en directo, con buen humor, música y mucho talento canario.

¡Mucha suerte a todos los participantes!