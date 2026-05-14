La Universidad Popular lleva la artesanía y la cultura popular al Parque San José Artesano

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste, celebrará este sábado, 16 de mayo, la jornada ‘Artesanía con Arte’, una actividad abierta a la ciudadanía que tendrá lugar en el Parque San José Artesano, en el barrio de Lomo Blanco.

La iniciativa se desarrollará entre las 11:00 y las 19:00 horas y convertirá este espacio público en un punto de encuentro dedicado a los oficios artesanales, la creatividad y la cultura popular.

La programación incluirá talleres participativos, exhibiciones en vivo, música, baile y teatro, con el objetivo de acercar distintas disciplinas artesanales a vecinos y vecinas de todas las edades.

Durante la mañana se celebrarán talleres de pirograbado, ganchillo, cocina canaria con degustación de productos, pintura sobre piedras y pintura de sombreros, permitiendo al público conocer de cerca diferentes técnicas tradicionales y creativas.

Por la tarde, la jornada continuará con la participación de los talleres de baile de la Universidad Popular, una muestra teatral del alumnado y la actuación musical del grupo La Polvajera.

La concejala de Educación, Nina Santana, destacó que esta propuesta permite poner en valor la artesanía como parte del patrimonio cultural y como herramienta de convivencia y participación comunitaria.

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Con esta actividad, la Universidad Popular refuerza su apuesta por llevar la cultura y la formación a los barrios, fomentando la conservación de las tradiciones, el intercambio de conocimientos y la participación ciudadana.