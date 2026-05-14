Urbanismo inicia la cesión de suelo a VISOCAN para 44 viviendas públicas en Juan Grande

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha iniciado el expediente para la cesión gratuita de la Parcela E de Juan Grande a VISOCAN, la empresa pública del Gobierno de Canarias dedicada a la promoción de vivienda protegida. El objetivo del procedimiento es facilitar el desarrollo de una promoción de 44 viviendas públicas dirigida a familias vinculadas a El Matorral.

Cesión de una parcela municipal para vivienda protegida

La cesión afecta a un suelo municipal de 2.249,81 metros cuadrados, ubicado en Juan Grande y calificado para uso residencial de Vivienda Protegida de Promoción Pública (VPP). Según la información municipal, la parcela se encuentra junto al CEIP Juan Grande y la Avenida de los Colegios, dentro de suelo urbano destinado a vivienda protegida. El procedimiento se inició formalmente el 29 de enero de 2026 mediante un decreto de incoación del expediente administrativo.

De acuerdo con el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, VISOCAN solicitó la cesión con el fin de impulsar viviendas de protección oficial, priorizando la vertiente social. La actuación está planteada para atender a familias que residen desde 1998 en los prefabricados de El Matorral, con la previsión de que la futura promoción en Juan Grande contribuya a ofrecer una alternativa residencial estable. El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, vinculó el expediente a los compromisos municipales con los vecinos afectados por esta situación prolongada.

Pino, vecina de El Matorral, hablando con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; el concejal de Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal y el Director Insular de Presidencia en el Cabildo de Gran Canaria, Pablo Rodríguez en el año 2022. / LP/DLP

Información pública y tramitación de obras

Tras la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia el 8 de mayo, se abre un periodo de 20 días de información pública y presentación de alegaciones, previo a la aprobación definitiva de la cesión del suelo a VISOCAN. La concejala de Urbanismo, Davinia Ramírez, explicó que, una vez superada esta fase, aún quedarán por completar etapas administrativas como la aprobación definitiva, la redacción del proyecto, la licitación y la adjudicación de las obras antes de que pueda iniciarse la construcción.

Inversión y financiación vinculadas al plan municipal

El Ayuntamiento enmarca esta actuación en su Plan de Vivienda municipal, que contempla una inversión de 35 millones de euros para el desarrollo de vivienda pública en el municipio. En el caso de Juan Grande, la previsión es ejecutar 44 viviendas y, según lo indicado por el Consistorio, la iniciativa cuenta además con financiación de la Consejería competente del Gobierno de Canarias, a través de una subvención de 6 millones de euros para promociones públicas en El Tablero y la Parcela E de Juan Grande.