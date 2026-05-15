David Meca y Omaira Perdomo inauguran la Feria del Deporte en Santa Lucía de Tirajana
La Avenida de Canarias reúne este viernes y sábado charlas, masterclass y expositores en una edición dedicada a la visibilidad del colectivo LGTBIQ+
La Avenida de Canarias, en Vecindario, acoge la Feria del Deporte Siente el Movimiento, una cita organizada por el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana que combina actividad física y reivindicación social. El evento fue inaugurado por el nadador David Meca y la deportista Omaira Perdomo, que protagonizaron el arranque en la plaza de Los Algodoneros.
La programación incluye charlas, masterclass y exhibiciones. Este viernes participaron centros educativos y de mayores, además de actividades como zumba, capoeira o presentaciones de eventos deportivos municipales. Este sábado continuan los expositores y sesiones de yoga, pilates y competiciones, consolidando una feria que refuerza el vínculo entre deporte, salud y diversidad en el municipio.
El alcalde, Francisco García, destacó que “en Santa Lucía de Tirajana nos tenemos que sentir orgullosos no solo de las instalaciones deportivas que tenemos, sino de la participación de nuestra ciudadanía”, y subrayó que esta edición está dedicada a la visibilidad del colectivo LGTBIQ+. En la misma línea, el concejal de Deportes, Julio Ojeda, afirmó que “vamos a vivir esta tercera edición con mucho orgullo” y defendió que “aquí el deporte mueve la vida”.
El nadador David Meca agradeció la iniciativa y avanzó su participación con una charla: “Esta tarde estaremos con una historia de superación y lucha, como a un niño que tenía botas ortopédicas le obligaron a nadar y terminé convirtiéndome 28 veces en campeón del mundo”.
Por su parte, Omaira Perdomo fue la encargada de leer el manifiesto, en el que se reivindica el deporte como espacio inclusivo: “La práctica del deporte pertenece a todas las personas”. El texto añade que “muchas personas LGTBIQ+ han tenido que competir no solo contra un cronómetro, sino también contra la discriminación”, y defiende que el deporte debe ser “un refugio, un espacio seguro donde cada persona puede mostrarse tal y como es”.
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