Así es la fan zone de la Copa de la Reina: un rincón de puro fútbol en pleno parque de Santa Ana

La Copa de la Reina ya se vive en las calles de Las Palmas de Gran Canaria. La ciudad acoge durante los días 15 y 16 de mayo la gran Fan Zone del torneo, un espacio diseñado para disfrutar del fútbol femenino acompañado de buena música, juegos, retos y un sin fin de actividades para toda la familia en Vegueta.

¿Dónde se encuentra la Fan Zone?

La Fan Zone de la final de la Copa de SM La Reina Iberdrola se ha instalado en la Plaza de Santa Ana, convirtiendo uno de los rincones más emblemáticos de la capital grancanaria en el epicentro de la fiesta del fútbol femenino español.

El fútbol femenino se vive en la Fan Zone de la Plaza de Santa Ana / RFEF

La zona estará operativa el viernes 15 de mayo entre las 11:00 y las 14:30 horas y desde las 17:00 hasta las 21:00 horas. El sábado 16 abrirá nuevamente de 11:00 a 15:00 horas, antes de que la animación se traslade a los alrededores del Estadio de Gran Canaria.

Música, juegos y puro fútbol

La RFEF ha preparado un espacio repleto de actividades para pequeños y mayores. Entre las propuestas destacan concursos, retos futbolísticos, juegos interactivos y diferentes zonas de entretenimiento vinculadas a la Copa de la Reina y al fútbol femenino.

Un joven aficionado disfruta de las distintas actividades de la Fan Zone / RFEF

Además, los aficionados pueden disfrutar de una exposición de trofeos encabezada por la Copa del Mundo conquistada por la selección femenina en 2023, en un espacio donde se respira fútbol en cada rincón. En la inauguración, los asistentes contaron con la presencia de figuras destacadas del fútbol femenino como Virginia Torrecilla, Olga García, Ana Romero, Marta Unzué y la seleccionadora sub-16 Nati Gutiérrez.

La fiesta continúa en el Estadio de Gran Canaria

A partir de las 15:00 horas del sábado, la animación se trasladará al exterior del Estadio de Gran Canaria, donde continuarán las actividades lúdicas, la animación y los food trucks en las horas previas a la gran final entre el FC Barcelona Femenino y el Atlético de Madrid Femenino.

La Fan Zone se convierte así en uno de los grandes puntos de encuentro para ambas aficiones y para todos aquellos que quieran disfrutar del ambiente previo a una de las citas más importantes del fútbol femenino nacional.

Con actividades para todas las edades, música, retos y la presencia de algunos de los trofeos más importantes del fútbol español, la Copa de la Reina traslada la fiesta más allá del césped y convierte Santa Ana en un auténtico punto de encuentro para los aficionados.