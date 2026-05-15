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Gáldar conmemora el Día de San Isidro con la tradicional procesión y feria de ganado

Gáldar conmemora el Día de San Isidro con la tradicional procesión y feria de ganado

Gáldar conmemora el Día de San Isidro con la tradicional procesión y feria de ganado / LP/DLP

La Provincia

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El barrio de San Isidro celebró este 15 de mayo una de las jornadas más destacadas de las Fiestas Principales, marcada por el ambiente festivo, la tradición y la participación de vecinos y visitantes en los actos en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza.

Después de la víspera festiva, en la que los papagüevos volvieron a recorrer las calles del barrio entre música y baile, este viernes tuvieron lugar los actos clásicos del Día de San Isidro.

Desde primeras horas de la mañana se desarrolló la tradicional feria de ganado, que reunió diferentes ejemplares y volvió a convertirse en uno de los actos más representativos de esta festividad. Más tarde, los animales participaron en el desfile ante las imágenes de los santos.

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A mediodía se celebró la misa y, posteriormente, la procesión recorrió las calles del barrio acompañada por la Banda Municipal de Música de la Real Ciudad de Gáldar. El acto contó con la presencia de Teodoro Sosa, alcalde de la ciudad, de Julio Mateo Castillo, primer teniente de alcalde, miembros de la corporación municipal y representantes de la AV El Labrador, presidida por Gerardo Machín, junto a numerosos vecinos que acompañaron el recorrido.

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