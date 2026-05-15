Gáldar descubre un busto en honor a Julio Almeida en la Plaza de San Isidro

La Plaza de San Isidro cuenta desde este 15 de mayo de 2026 con un busto en homenaje a Julio Almeida Jiménez, Pintadera de Oro de Gáldar e histórico relojero del barrio, fallecido el pasado mes de agosto a los 84 años. Es un busto dedicado "por su entrega al barrio de San Isidro: colaborador de la parroquia y defensor del movimiento vecinal y asociativo. Su recuerdo será una huella imborrable de compromiso y de una mano siempre tendida al barrio y a su gente", tal y como refleja la placa.

El Ayuntamiento de Gáldar, a petición de la Asociación de Vecinos El Labrador, llevó a cabo este reconocimiento, que se desarrolló durante la procesión de San Isidro y en presencia de sus familiares y cientos de vecinos. Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar; Julio Mateo Castillo, primer teniente de alcalde; Gerardo Machín, presidente de la AV El Labrador; Juana Teresa Almeida, hija de Julio Almeida en representación de la familia; y Antonio del Rosario, escultor de la obra, tomaron la palabra en un acto emotivo.

Teodoro Sosa explicó que "es un día agridulce ya que no queremos estar descubriendo un busto sino ver por las calles y por esta Plaza a Julio Almeida, un caballero de Gáldar". "Si algo tenía es que a él le dolía este barrio y su pueblo. Siempre estaba para lo que San Isidro y Gáldar le pidiera. San Isidro y Gáldar hoy le reconocen el esfuerzo y el servicio público que siempre tuvo desde joven", continuó.

Julio Mateo Castillo añadió que "es un día doblemente especial porque son las primeras fiestas de San Isidro en las que no nos acompaña físicamente Julio, pero nos va a acompañar desde hoy gracias a la iniciativa de la AV El Labrador apoyada por el Ayuntamiento para que desde hoy tengamos en la Plaza de San Isidro el busto a Julio Almeida". "Hoy San Isidro y Gáldar le devuelven a Julio todo lo que él hizo por este barrio y esta ciudad", incidió.

Juana Teresa Almeida, hija de Julio, dio las gracias al Ayuntamiento, a la Asociación de Vecinos y al escultor. "Este homenaje tiene un significado muy especial para nuestra familia. Hace un año la imagen de San Isidro parecía despedirse de mi padre y mi padre de él. Y hoy, un año después, San Isidro vuelve a girarse pero esta vez para dejar constancia eterna de la huella de un hombre que dedicó su vida a su gente, a su barrio, a su Asociación y a su Iglesia", indicó. Por último, Gerardo Machín y Antonio del Rosario también tuvieron palabras emotivas en memoria de Julio.

Semblanza de Julio Almeida Jiménez

Nacido en San Isidro de Gáldar el 28 de enero de 1941, fue el cuarto hijo de los cuatro hijos de Pedro Almeida Montesdeoca y Juana Jiménez Díaz. Antes de arrancar con su histórico comercio en San Isidro contó con el apoyo inestimable y muy beneficioso de Pancho Jorge, que siendo relojero de profesión, le permitía observarlo en su lugar de trabajo, empezando ahí su inclinación hacia esta profesión.

Se lo hizo saber a su padre, quien le dejó nueve pesetas para comprar unos libros de relojería que llegaron de la Península. Recibió ayuda de Juan Corujo, donde el aprendizaje fue mutuo. Viendo su progreso buscó los medios necesarios para independizarse.

Acudió nuevamente a su padre pidiéndole su humilde apoyo y colaboración, dejando en sus manos parte de sus ahorros, lo que le permitió comprar las herramientas necesarias para comenzar su andadura. Juan Tacoronte Vega le ofreció el local donde ha desarrollado su labor y allí primero colocó una mesa en un rincón de su negocio. Así, mientras Julio reparaba relojes, vigilaba el negocio de Juan Tacoronte, que se dedicaba a la venta de máquinas de coser, muebles y electrodomésticos.

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Empezaba ahí su andadura como relojero autónomo, dado de alta en el año 1962. Fue en estos comienzos de su profesión, cuando conoció a su mujer Elena Moreno Montesdeoca. Es padre de dos hijos: Juana Teresa y Vidal Almeida Moreno. Y abuelo de tres nietos, Alicia, Hugo y Leo, y una bisnieta, Valeria.