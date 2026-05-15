La Justicia avala a la cementera y frena el desmantelamiento del puerto de Santa Águeda en San Bartolomé de Tirajana

La Justicia frena por ahora el desmantelamiento del puerto de Santa Águeda, en San Bartolomé de Tirajana, por parte de la empresa Cementos Especiales de las Islas (Ceisa). La Plaza Número 2 del Tribunal de Instancia (Sección Contencioso-Adminstrativo) de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado la medida cautelar solicitada el pasado mes de diciembre por la compañía para paralizar la resolución del ente público Puertos Canarios en el que ordenaba a la empresa que presentase un proyecto de demolición de las instalaciones del puerto antes del mes de mayo en cumplimiento de la resolución de su Consejo de Administración del 4 de diciembre de 2024 en el que denegó la prórroga de la concesión del dique. El pronunciamiento judicial se conoce menos de 24 horas después de que el presidente de Puertos Canarios, Gilberto Moreno, afirmase este jueves que llevaría a la cementera a los tribunales para exigir que desmantele el puerto.

En un auto fechado el pasado 12 de mayo y al que ha tenido acceso este periódico, el juzgado acepta la petición de Ceisa al considerar que la ejecución de la resolución de Puertos Canarios implica el desmantelamiento del puerto sin que exista todavía una sentencia firme que resuelva el pleito principal, el de la concesión o no de la prórroga para continuar operando durante 25 años más, hasta 2046, para igualar el permiso a la concesión de la cantera de San José, de donde la compañía extrae la puzolana, el elemento básico para la elaboración del cemento. "La ejecución colleva también la demolición, lo que constituye un proceso de ejecución material que produciría daños irreversibles antes de que exista un pronunciamiento judicial firme, que resuelva la controversia inicial.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)