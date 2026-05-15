¿Por qué se llama así Ojos de Garza?

Salvo para los vecinos y para quienes conocen bien la zona, Ojos de Garza remite casi siempre al Aeropuerto de Gran Canaria. A las pistas, al ruido, a los planes de ampliación y, sobre todo, a la amenaza de expropiación que ha pesado sobre el barrio durante décadas. Pero esa es solo una parte de la historia del lugar, aunque haya condicionado su pasado reciente y siga marcando su futuro.

En la costa de Telde, al este de la isla, Ojos de Garza identifica tanto la playa como el núcleo de casas terreras junto al mar y la zona más moderna, ya con bloques de pisos, que ha ido creciendo hacia el interior, en torno a la GC-1. Esa convivencia con el aeropuerto y la autopista explica buena parte de los conflictos, tensiones y movimientos vecinales que han marcado al barrio en las últimas décadas.

Quizá todo eso ha tapado una de las cosas más curiosas del barrio: su nombre. O quizá todos dieron por hecho algo que no debían. Porque Ojos de Garza parece uno de los topónimos más obvios de la isla, pero quizá no lo sea tanto. Hay varias teorías, y el ave no parece tener tanto peso como muchos darían por hecho.

Playa de Ojos de Garza. / LP/DLP

Las teorías detrás de Ojos de Garza

Una de las explicaciones que mejor encaja la recoge Humberto Pérez en su blog sobre historia grancanaria. Sitúa el origen del topónimo en el siglo XVI, cuando la zona costera de Gando estaba bajo la jurisdicción del Señorío de Agüimes. Según esta teoría, Cristóbal Díaz de la Garza, vecino de Agüimes y propietario de un ingenio azucarero, pudo tener un manantial en ese punto del litoral.

La clave estaría en la palabra «ojos», que no solo remite a la anatomía, sino que también puede designar un «manantial que surge en un llano», según la RAE. Así, la primera hipótesis se apoyaría en una acepción poco conocida de «ojo» y en un apellido que, leído hoy, lleva fácilmente a engaño. Más aún cuando aparecen juntos.

Otra interpretación fue defendida el siglo pasado por Pedro Hernández Benítez, cronista oficial de Telde, que relacionó el nombre con la forma del paisaje. Según esta versión, unos riscos visibles desde la playa recordarían a las cuencas de los ojos de una garza. Es una explicación posible, pero difícil de probar.

Conviene dejar una rendija abierta a las garzas. Las aves pudieron tener algo que ver con la denominación del lugar. Hoy no es habitual verlas en esta zona, por la cercanía del aeropuerto y las transformaciones urbanísticas del entorno, pero el paisaje era entonces muy distinto. La presencia de charcas, barrancos o zonas húmedas temporales habría facilitado que estas aves pasaran por allí durante sus migraciones.

El nombre, por tanto, no deja fuera del todo a las garzas. Pero una de las explicaciones más razonables apunta más al agua —como ocurre en otros topónimos grancanarios— y a un apellido asociado a ese posible manantial.