Mogán inaugura su Feria del Libro con más de 25 autores y actividades culturales

La plaza Pérez Galdós de Arguineguín acoge desde este viernes y hasta la medianoche, y mañana sábado de 10:00 a 15:00 horas, la Feria del Libro “Mogán, toma la palabra”. El evento combina talleres literarios, actividades para escolares y espectáculos familiares, como “La vuelta al mundo”, junto a presentaciones, charlas y firmas con autores locales y nacionales. Entre los protagonistas destacan Juan Gómez‑Jurado y Albert Espinosa, quienes ofrecerán encuentros y presentaciones de sus últimas obras.

Inauguración con voces locales

Durante la inauguración, Simone Artiles, de la Red de Bibliotecas Municipales de Mogán, subrayó la importancia de las bibliotecas como espacios de encuentro y aprendizaje. Por su parte, el escritor Néstor Acosta resaltó la visibilidad de los autores canarios, mientras que Laura Fantasy pidió reconocer la literatura contemporánea nacional. El concejal de Bibliotecas, Neftalí Sabina, destacó el compromiso del Ayuntamiento por acercar la lectura a todas las edades y fomentar la cultura en la comunidad.

Uno de los momentos más señalados fue la presentación del himno oficial de la Feria, “Toma la palabra”, una creación colectiva impulsada por Rubén Rodríguez y la participación de alumnado, familias y usuarios de distintos centros culturales de Mogán. La canción y su videoclip están disponibles en plataformas como YouTube, Spotify y redes sociales. Además, el escritor Santiago Gil realizó actividades especiales con personas del Centro para la Autonomía Personal.

Teatro musical para escolares en la Feria del Libro Mogán. / LP/DLP

Programación de viernes y encuentros con autores

La programación del viernes continuó con talleres infantiles, yincanas literarias, ludoteca y presentaciones de autores canarios en la Carpa Núcleo, incluyendo a Elisenda Romano, Salma Abdola Gutiérrez, Ariadna Mars y Manuel García Morales. La jornada culminó con la presencia de Juan Gómez‑Jurado, quien presentó su nuevo libro “Mentira” y mantuvo un encuentro con el público, seguido de la Gastro Book Cover Night con música en vivo del grupo local Versiona2.

Sábado con talleres, recitales y firmas de libros

El sábado, la Feria reabrirá a las 10:00 horas con talleres, ludoteca y castillos hinchables. Entre las 10:00 y las 12:00 horas, autores locales como José Martel Rodríguez, Gloria T. Dauden, José Luis Correa y Germán Vega presentarán sus obras en la Carpa de Presentaciones. También se destacarán las intervenciones de artistas locales como Mari Rivas, Labios de Hooker, Karen Borresen y Ángel Sánchez de la Cruz. La sesión de firmas incluirá a Nayara Alonso, Tazarte Sánchez Moreno, Zahira Díaz Esteban, Ina Molina y Carmelo G. Zerpa.

Cierre musical y literario

A las 12:00 horas se celebrará un recital-concierto a cargo de Ari Jiménez y Andrea González, y como cierre de lujo, el escritor y guionista Albert Espinosa ofrecerá una charla y firma de libros presentando su novela “Nunca Estuviste Solo”, por primera vez en Canarias. La Feria del Libro “Mogán, toma la palabra” está organizada por el Ayuntamiento de Mogán, a través de su Red de Bibliotecas Municipales y Gestiona Mogán, en colaboración con Aladurma Producciones, Arte de Facto, Al Alba Producciones Culturales y Aperitivos Snack.