Mogán inaugura su Feria del Libro con un homenaje a la palabra, amplia programación cultural y la participación de 25 autores

La Feria del Libro “Mogán, toma la palabra” ha arrancado en la mañana de este viernes, 15 de mayo, en la plaza Pérez Galdós de Arguineguín con actividades dirigidas a escolares, talleres literarios y el espectáculo familiar “La vuelta al mundo”. Treinta estands de librerías y editoriales, encuentros, presentaciones y firmas con autores de las islas marcarán el ritmo de la tarde, concluyendo la primera jornada del evento con la presencia del escritor Juan Gómez-Jurado, que presentará su nuevo libro y compartirá experiencias con el público.

En el acto inaugural, haciendo honor al lema de la Feria, “Mogán, toma la palabra”, se dirigieron a los y las presentes Simone Artiles, de la Red de Bibliotecas Municipales de Mogán, quien reivindicó el papel de las bibliotecas como espacios esenciales de encuentro, aprendizaje y cohesión cultural; Néstor Acosta, escritor que puso en valor a los autores canarios y la visibilidad de aquellos que están comenzando su carrera en eventos como este; Laura Fantasy, escritora de literatura fantástica, que hizo un llamamiento a reconocer a los autores y autoras contemporáneos nacionales; y Neftalí Sabina, concejal de Bibliotecas del Ayuntamiento de Mogán, que destacó la apuesta decidida por esta Feria para acerca la lectura a todas las edades, especialmente a los más jóvenes, fomentar el pensamiento libre y crear vínculos entre personas lectoras, autores y autoras para contribuir una mayor conciencia cultural y en definitiva, una sociedad mejor.

Uno de los momentos más destacados ha sido la presentación de la canción oficial, o himno, de la Feria, “Toma la palabra”, una creación colectiva surgida a raíz del taller impartido en las Escuelas Artísticas (EEAA) de Mogán por el escritor, cantautor y creativo Rubén Rodríguez.

La pieza es una oda a la palabra, la lectura y la cultura como motores de pensamiento crítico y cohesión social. También, cuenta con videoclip en el que han participado alumnado, familias, profesorado de las EEAA de Mogán, personas usuarias del Centro de Día, del Centro Ocupacional y las Bibliotecas Municipales, así como el edil Sabina. Tanto la canción como el videoclip se pueden disfrutar en Youtube. Además, el tema está disponible en plataformas como Spotify e incluso en redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok.

Durante la mañana también ha tenido lugar una actividad especial del escritor grancanario Santiago Gil con las personas usuarias del Centro para la Autonomía Personal.

Una programación diversa que continúa a las 16:00 horas

La Feria retoma su actividad hoy viernes a partir de las 16:00 horas con talleres infantiles, yincanas literarias, ludoteca, hinchables y un amplio programa de presentaciones y firmas de autores canarios y locales.

Entre las 17:00 y las 20:00 horas se sucederán presentaciones literarias en la denominada Carpa Núcleo, con obras de Santiago Gil, Elisenda Romano, Rubén Rodríguez, Salma Abdola Gutiérrez, Ariadna Mars y Manuel García Morales.

La Feria también reunirá este sábado a un grupo de autores y autoras locales que presentarán y firmarán sus trabajos en las distintas carpas del recinto. Participan Demelza González Ojeda, Esteban Rodríguez García, María Elena Suárez Sampedro, Andrés Odeh Moreno, Torres Cascado, Guillermo Bueno Marrero, Madelyn Ríos, Maruca Ramos, Marce Apolo, Leticia Díaz, Román Moreno Afonso y Gabriel Martín Arévalo.

Juan Gómez Jurado, protagonista de la tarde

A las 20:00 horas llegará uno de los momentos más esperados de esta edición: el encuentro con el reconocido escritor Juan Gómez Jurado, que conversará sobre su trayectoria y presentará su nuevo éxito editorial “Mentira”. La charla, con entrada gratuita hasta completar aforo, tendrá lugar en la Carpa Escenario (la carpa permanente) y concluirá con una firma de ejemplares.

La noche continuará con la Gastro Book Cover Night, una propuesta que fusiona gastronomía, música y literatura, amenizada por el grupo local Versiona2.

Sábado 16: talleres, música y Albert Espinosa como cierre de lujo

La Feria reabrirá mañana sábado a las 10:00 horas con talleres infantiles, ludoteca, castillos hinchables y nuevas presentaciones literarias.

Así, entre las 10:00 y las 12:00 horas, a varios autores y autoras de la isla que presentarán sus trabajos en la Carpa de Presentaciones, entre ellos José Martel Rodríguez, Gloria T. Dauden, José Luis Correa y Germán Vega, quienes compartirán con el público sus nuevas propuestas literarias.

Paralelamente, la feria dará también un espacio destacado al talento local con las intervenciones de Mari Rivas, Labios de Hooker, Karen Borresen y Ángel Sánchez de la Cruz, que presentarán sus obras en distintos turnos a lo largo de la mañana. Además, habrá sesión de firmas de autores, con la participación de Nayara Alonso, Tazarte Sánchez Moreno, Zahira Díaz Esteban, Ina Molina y Carmelo G. Zerpa.

A las 12:00 horas tendrá lugar un recital concierto a cargo de Ari Jiménez y Andrea González, y el broche final lo pondrá el escritor y guionista Albert Espinosa, que ofrecerá una charla y firma de libros desde las 12:45 horas, presentando por primera vez en Canarias su novela “Nunca Estuviste Solo”.

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La Feria del Libro “Mogán, toma la palabra” la organiza el Ayuntamiento de Mogán, a través de su Red de Bibliotecas Municipales y Gestiona Mogán – entidad de capital municipal responsable de la encomienda de Bibliotecas Municipales–, con Aladurma Producciones, Arte de Facto y Al Alba Producciones Culturales. Colabora, Aperitivos Snack.