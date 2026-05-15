Ocho meses de parón en las obras de los baños públicos de Ingenio y Carrizal

Las obras de reforma de los aseos públicos de la Plaza de La Candelaria, en Ingenio casco, y de la Plaza del Buen Suceso, en Carrizal, acumulan ya alrededor de ocho meses paralizadas pese a que el proyecto tenía un plazo de ejecución de solo tres meses. La empresa adjudicataria llegó a ejecutar las demoliciones iniciales, pero no completó los trabajos, dejando los servicios cerrados y a la espera de que se resuelva el expediente de contratación para poder desbloquear la situación.

El concejal de Urbanismo, Rayco Padilla, recuerda que el contrato contemplaba una remodelación integral de ambos baños municipales, financiada con 85.000 euros a través del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos (PCA) del Cabildo de Gran Canaria, y que la obra estaba diseñada para ejecutarse en tres meses. “Se realizaron las demoliciones y no dio tiempo a la ejecución final de los trabajos”, explica, subrayando que desde entonces el procedimiento está “dirimiéndose en contratación”, lo que impide al Ayuntamiento intervenir hasta que no haya una resolución definitiva sobre el contrato con la empresa.

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Mientras tanto, el servicio se presta con baños químicos provisionales instalados en ambas plazas para atender las necesidades de vecinos, visitantes y personas con necesidades específicas, a la espera de que se pueda retomar la obra. La actuación responde a una demanda vecinal histórica y tenía como objetivo principal mejorar la salubridad, la ventilación, la accesibilidad y la adaptación de los aseos, incluyendo gabinetes específicos para personas ostomizadas tanto en La Candelaria como en el Buen Suceso.