El plan de Infecar llega al Foro Urbano Mundial como ejemplo sostenible

El Plan de Ordenación de INFECAR, en Las Palmas de Gran Canaria, ha sido seleccionado para presentarse en el Foro Urbano Mundial (WUF) que se celebrará del 17 al 22 de mayo en Bakú. La propuesta sitúa a la isla como referencia en urbanismo sostenible y regeneración urbana a nivel internacional.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, valora esta elección como un reconocimiento a un modelo que busca transformar el entorno urbano y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. El encuentro reunirá a expertos, administraciones y organismos internacionales para debatir sobre vivienda, desigualdad y planificación urbana.

El documento, redactado por LPA Studio en colaboración con el Cabildo, el Ayuntamiento capitalino y la dirección de INFECAR, plantea convertir el recinto ferial en un espacio más abierto, accesible y conectado con su entorno. La intervención incide especialmente en los barrios de La Feria y La Paterna, considerados áreas vulnerables por la falta de zonas verdes y servicios.

Integración urbana y participación

Uno de los elementos clave del plan es la participación ciudadana, incorporada durante su diseño mediante procesos de consulta con vecinos, especialistas y colectivos. Este enfoque ha permitido definir soluciones orientadas a mejorar la convivencia y el uso del espacio público.

Entre las medidas destaca la reubicación de los aparcamientos hacia el borde del recinto, con el objetivo de reducir el impacto del tráfico y el ruido sobre las zonas residenciales. A esto se suma la creación de nuevos itinerarios peatonales y la mejora de la conectividad urbana.

El proyecto contempla además una senda ajardinada que conectará La Feria y La Paterna, facilitando el tránsito entre ambos barrios y generando nuevos espacios de uso ciudadano.

Más zonas verdes y espacios públicos

El plan prevé cerca de 20.000 metros cuadrados de nuevos espacios libres, lo que supone un incremento relevante de áreas verdes y zonas de estancia. También se recupera el anillo verde original del recinto, con sombra, mobiliario urbano y mejores accesos.

Estas actuaciones buscan superar el aislamiento histórico de INFECAR y favorecer su integración en la trama urbana, al tiempo que se refuerza el transporte público y las conexiones peatonales.

La selección del proyecto ha sido coordinada por la Coalición Local 2030 de Naciones Unidas, en el marco de la Agenda 2030. La iniciativa se integra en la estrategia insular de desarrollo sostenible, con la que el Cabildo pretende avanzar hacia un modelo de Ecoisla basado en la sostenibilidad y la cohesión territorial.

Además, la presencia de este plan en el foro internacional permitirá dar visibilidad al modelo de intervención urbana que se está impulsando en Gran Canaria, centrado en la regeneración de espacios consolidados frente a la expansión urbana. Este enfoque prioriza la reutilización del suelo ya urbanizado, la mejora de los barrios existentes y la incorporación de criterios ambientales y sociales en la planificación, alineándose con las tendencias europeas en desarrollo urbano sostenible.