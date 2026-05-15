Romerías en Gran Canaria 2026: fechas, horarios y municipios
Desde mayo hasta diciembre, las Islas celebran un calendario repleto de romerías, con citas destacadas como las de San Juan y la Virgen del Pino.
En mayo comienza el mes de Canarias y con ello la temporada más esperada por los canarios, las romerías. Todos los fines de semanas, en distintos puntos de la Isla, los municipios se tiñen de blanco, azul y amarillo.
Se baila al ritmo de timples, guitarras y tambores y se disfruta de nuestras tradiciones, por supuesto, acompañadas de un buen traje típico. ¡No te olvides de ir bien ataviado a las romerías!
A continuación puedes consultar las fechas de cada romería durante el 2026 organizadas por municipios:
Mayo: El mes de Canarias
Gáldar
- Romería de Barranco Hondo. Sábado 16 de mayo.
Santa Lucía de Tirajana
- Romería de Sardina del Sur. Sábado 16 de mayo.
Arucas
- Romería de Cardones. Sábado 16 de mayo.
San Bartolomé de Tirajana
- Romería San Fernando, Maspalomas. Sábado 23 de mayo.
Artenara
- Romería San Isidro Labrador, Artenara. Sábado 30 de mayo.
Junio: La marca de San Juan
Mogán
- Romería de San Antonio “El Chico”. Sábado 6 de junio.
Moya
- Romería de San Antonio de Padua. Sábado 13 de junio.
Arucas
- Romería de San Juan. Sábado 13 de junio.
Valsequillo
- Romería de San Juan, Tenteniguada. Sábado 13 de junio.
Ingenio
- Romería de San Antonio, La Pasadilla. Sábado 13 de junio.
Agaete
- Romería de San Pedro, Valle de Agaete. Sábado 20 de junio.
Telde
- Romería de San Juan. Sábado 20 de junio.
San Bartolomé de Tirajana
- Romería de San Juan, Cercados de Araña. Sábado 20 de junio.
- Romería de Juan Grande. Sábado 27 de junio.
Tejeda
- Romería del Juncal de Tejeda. Sábado 27 de junio.
Julio: Pleno verano
Teror
- Romería de San Isidro. Sábado 4 de julio.
San Bartolomé de Tirajana
- Romería de Fataga. Sábado 4 de julio.
- Romería Montaña La Data. Sábado 11 de julio.
- Romería Santiago de Tunte. Sábado 18 de julio.
Mogán
- Romería Virgen del Carmen, Arguineguín. Sábado 11 de julio.
- Procesión marítima Virgen del Carmen, Arguineguín. Domingo 19 de julio.
Gáldar
- Romería de Santiago de los Caballeros. Sábado 18 de julio.
Las Palmas de Gran Canaria
- Romería Virgen del Carmen, La Isleta. Sábado 18 de julio.
Telde
- Romería de La Majadilla. Sábado 25 de julio.
Agosto: Un mes cargado
Santa Brígida
- Romería de Santa Brígida. Sábado 1 de agosto.
Las Palmas de Gran Canaria
- Romería de Marzagán. Sábado 1 de agosto.
- Romería de San Lorenzo. Sábado 1 de agosto.
Telde
- Romería Virgen de Las Nieves, Lomo Magullo. Martes 4 de agosto.
- Romería ofrenda a los patrones, Melenara. Sábado 22 de agosto.
Agaete
- Virgen de Las Nieves. Sábado 8 de agosto.
Vega de San Mateo
- Romería en honor a San Lorenzo, Lomo Carbonero. Sábado 8 de agosto.
- Romería San Bartolomé, Lagunetas. Sábado 29 de agosto.
Ingenio
- Romería Virgen del Buen Suceso, El Carrizal. Viernes 14 de agosto.
Firgas
- Romería de San Roque. Sábado 15 de agosto.
Moya
- Romería San Bartolomé, Fontanales. Viernes 21 de agosto.
Agüimes
- Procesión Vará del Pescao, Arinaga. Viernes 28 de agosto.
Septiembre: La famosa Pino
Teror
- Romería de la Virgen del Pino. Lunes 7 de septiembre, a las 15.30 horas.
La Aldea de San Nicolás
- Romería de San Nicolás de Tolentino. Jueves 10 de septiembre.
San Bartolomé de Tirajana
- Romería de Las Dolores y el Santo Cristo, Cercados de Espino. Sábado 12 de septiembre.
- Romería San Miguel, Castillo del Romeral. Sábado 26 de septiembre.
Tejeda
- Romería de la Virgen del Socorro. Sábado 19 de septiembre.
Valsequillo
- Romería de San Miguel. Sábado 19 de septiembre.
Vega de San Mateo
- Romería de San Mateo. Domingo 20 de septiembre.
Santa María de Guía
- Romería de Las Marías. Domingo 20 de septiembre.
Octubre: Se reducen
Valleseco
- Romería Nuestra Señora de la Encarnación. Sábado 3 de octubre.
Agüimes
- Romería Nuestra Señora del Rosario. Sábado 3 de octubre.
Santa Lucía de Tirajana
- Romería de San Rafael, Vecindario. Sábado 24 de octubre.
Diciembre: La última del año
Santa Lucía de Tirajana
- Romería de Los Labradores. Domingo 20 de diciembre.
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