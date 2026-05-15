Romerías en Gran Canaria 2026: fechas, horarios y municipios

En mayo comienza el mes de Canarias y con ello la temporada más esperada por los canarios, las romerías. Todos los fines de semanas, en distintos puntos de la Isla, los municipios se tiñen de blanco, azul y amarillo.

Se baila al ritmo de timples, guitarras y tambores y se disfruta de nuestras tradiciones, por supuesto, acompañadas de un buen traje típico. ¡No te olvides de ir bien ataviado a las romerías!

A continuación puedes consultar las fechas de cada romería durante el 2026 organizadas por municipios:

Mayo: El mes de Canarias

Gáldar

Romería de Barranco Hondo. Sábado 16 de mayo.

Santa Lucía de Tirajana

Romería de Sardina del Sur. Sábado 16 de mayo.

Arucas

Romería de Cardones. Sábado 16 de mayo.

San Bartolomé de Tirajana

Romería San Fernando, Maspalomas. Sábado 23 de mayo.

Artenara

Romería San Isidro Labrador, Artenara. Sábado 30 de mayo.

Junio: La marca de San Juan

Mogán

Romería de San Antonio “El Chico”. Sábado 6 de junio.

Moya

Romería de San Antonio de Padua. Sábado 13 de junio.

Arucas

Romería de San Juan. Sábado 13 de junio.

Valsequillo

Romería de San Juan, Tenteniguada. Sábado 13 de junio.

Ingenio

Romería de San Antonio, La Pasadilla. Sábado 13 de junio.

Agaete

Romería de San Pedro, Valle de Agaete. Sábado 20 de junio.

Telde

Romería de San Juan. Sábado 20 de junio.

San Bartolomé de Tirajana

Romería de San Juan, Cercados de Araña. Sábado 20 de junio.

Romería de Juan Grande. Sábado 27 de junio.

Tejeda

Romería del Juncal de Tejeda. Sábado 27 de junio.

Julio: Pleno verano

Teror

Romería de San Isidro. Sábado 4 de julio.

San Bartolomé de Tirajana

Romería de Fataga. Sábado 4 de julio.

Romería Montaña La Data. Sábado 11 de julio.

Romería Santiago de Tunte. Sábado 18 de julio.

Mogán

Romería Virgen del Carmen, Arguineguín. Sábado 11 de julio.

Procesión marítima Virgen del Carmen, Arguineguín. Domingo 19 de julio.

Gáldar

Romería de Santiago de los Caballeros. Sábado 18 de julio.

Las Palmas de Gran Canaria

Romería Virgen del Carmen, La Isleta. Sábado 18 de julio.

Telde

Romería de La Majadilla. Sábado 25 de julio.

Agosto: Un mes cargado

Santa Brígida

Romería de Santa Brígida. Sábado 1 de agosto.

Las Palmas de Gran Canaria

Romería de Marzagán. Sábado 1 de agosto.

Romería de San Lorenzo. Sábado 1 de agosto.

Telde

Romería Virgen de Las Nieves, Lomo Magullo. Martes 4 de agosto.

Romería ofrenda a los patrones, Melenara. Sábado 22 de agosto.

Agaete

Virgen de Las Nieves. Sábado 8 de agosto.

Vega de San Mateo

Romería en honor a San Lorenzo, Lomo Carbonero. Sábado 8 de agosto.

Romería San Bartolomé, Lagunetas. Sábado 29 de agosto.

Ingenio

Romería Virgen del Buen Suceso, El Carrizal. Viernes 14 de agosto.

Firgas

Romería de San Roque. Sábado 15 de agosto.

Moya

Romería San Bartolomé, Fontanales. Viernes 21 de agosto.

Agüimes

Procesión Vará del Pescao, Arinaga. Viernes 28 de agosto.

Septiembre: La famosa Pino

Teror

Romería de la Virgen del Pino. Lunes 7 de septiembre, a las 15.30 horas.

La Aldea de San Nicolás

Romería de San Nicolás de Tolentino. Jueves 10 de septiembre.

San Bartolomé de Tirajana

Romería de Las Dolores y el Santo Cristo, Cercados de Espino. Sábado 12 de septiembre.

Romería San Miguel, Castillo del Romeral. Sábado 26 de septiembre.

Tejeda

Romería de la Virgen del Socorro. Sábado 19 de septiembre.

Valsequillo

Romería de San Miguel. Sábado 19 de septiembre.

Vega de San Mateo

Romería de San Mateo. Domingo 20 de septiembre.

Santa María de Guía

Romería de Las Marías. Domingo 20 de septiembre.

Octubre: Se reducen

Valleseco

Romería Nuestra Señora de la Encarnación. Sábado 3 de octubre.

Agüimes

Romería Nuestra Señora del Rosario. Sábado 3 de octubre.

Santa Lucía de Tirajana

Romería de San Rafael, Vecindario. Sábado 24 de octubre.

Diciembre: La última del año

Santa Lucía de Tirajana