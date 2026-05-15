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Romerías en Gran Canaria 2026: fechas, horarios y municipios

Desde mayo hasta diciembre, las Islas celebran un calendario repleto de romerías, con citas destacadas como las de San Juan y la Virgen del Pino.

Romería de El Tablero 2026.

Romería de El Tablero 2026. / Briseida Viera

Briseida Viera

Briseida Viera

Las Palmas de Gran Canaria

En mayo comienza el mes de Canarias y con ello la temporada más esperada por los canarios, las romerías. Todos los fines de semanas, en distintos puntos de la Isla, los municipios se tiñen de blanco, azul y amarillo.

Se baila al ritmo de timples, guitarras y tambores y se disfruta de nuestras tradiciones, por supuesto, acompañadas de un buen traje típico. ¡No te olvides de ir bien ataviado a las romerías!

A continuación puedes consultar las fechas de cada romería durante el 2026 organizadas por municipios:

Mayo: El mes de Canarias

Gáldar

  • Romería de Barranco Hondo. Sábado 16 de mayo.

Santa Lucía de Tirajana

  • Romería de Sardina del Sur. Sábado 16 de mayo.

Arucas

  • Romería de Cardones. Sábado 16 de mayo.

San Bartolomé de Tirajana

  • Romería San Fernando, Maspalomas. Sábado 23 de mayo.

Artenara

  • Romería San Isidro Labrador, Artenara. Sábado 30 de mayo.

Junio: La marca de San Juan

Mogán

  • Romería de San Antonio “El Chico”. Sábado 6 de junio.

Moya

  • Romería de San Antonio de Padua. Sábado 13 de junio.

Arucas

  • Romería de San Juan. Sábado 13 de junio.

Valsequillo

  • Romería de San Juan, Tenteniguada. Sábado 13 de junio.

Ingenio

  • Romería de San Antonio, La Pasadilla. Sábado 13 de junio.

Agaete

  • Romería de San Pedro, Valle de Agaete. Sábado 20 de junio.

Telde

  • Romería de San Juan. Sábado 20 de junio.

San Bartolomé de Tirajana

  • Romería de San Juan, Cercados de Araña. Sábado 20 de junio.
  • Romería de Juan Grande. Sábado 27 de junio.

Tejeda

  • Romería del Juncal de Tejeda. Sábado 27 de junio.

Julio: Pleno verano

Teror

  • Romería de San Isidro. Sábado 4 de julio.

San Bartolomé de Tirajana

  • Romería de Fataga. Sábado 4 de julio.
  • Romería Montaña La Data. Sábado 11 de julio.
  • Romería Santiago de Tunte. Sábado 18 de julio.

Mogán

  • Romería Virgen del Carmen, Arguineguín. Sábado 11 de julio.
  • Procesión marítima Virgen del Carmen, Arguineguín. Domingo 19 de julio.

Gáldar

  • Romería de Santiago de los Caballeros. Sábado 18 de julio.

Las Palmas de Gran Canaria

  • Romería Virgen del Carmen, La Isleta. Sábado 18 de julio.

Telde

  • Romería de La Majadilla. Sábado 25 de julio.

Agosto: Un mes cargado

Santa Brígida

  • Romería de Santa Brígida. Sábado 1 de agosto.

Las Palmas de Gran Canaria

  • Romería de Marzagán. Sábado 1 de agosto.
  • Romería de San Lorenzo. Sábado 1 de agosto.

Telde

  • Romería Virgen de Las Nieves, Lomo Magullo. Martes 4 de agosto.
  • Romería ofrenda a los patrones, Melenara. Sábado 22 de agosto.

Agaete

  • Virgen de Las Nieves. Sábado 8 de agosto.

Vega de San Mateo

  • Romería en honor a San Lorenzo, Lomo Carbonero. Sábado 8 de agosto.
  • Romería San Bartolomé, Lagunetas. Sábado 29 de agosto.

Ingenio

  • Romería Virgen del Buen Suceso, El Carrizal. Viernes 14 de agosto.

Firgas

  • Romería de San Roque. Sábado 15 de agosto.

Moya

  • Romería San Bartolomé, Fontanales. Viernes 21 de agosto.

Agüimes

  • Procesión Vará del Pescao, Arinaga. Viernes 28 de agosto.

Septiembre: La famosa Pino

Teror

  • Romería de la Virgen del Pino. Lunes 7 de septiembre, a las 15.30 horas.

La Aldea de San Nicolás

  • Romería de San Nicolás de Tolentino. Jueves 10 de septiembre.

San Bartolomé de Tirajana

  • Romería de Las Dolores y el Santo Cristo, Cercados de Espino. Sábado 12 de septiembre.
  • Romería San Miguel, Castillo del Romeral. Sábado 26 de septiembre.

Tejeda

  • Romería de la Virgen del Socorro. Sábado 19 de septiembre.

Valsequillo

  • Romería de San Miguel. Sábado 19 de septiembre.

Vega de San Mateo

  • Romería de San Mateo. Domingo 20 de septiembre.

Santa María de Guía

  • Romería de Las Marías. Domingo 20 de septiembre.

Octubre: Se reducen

Valleseco

  • Romería Nuestra Señora de la Encarnación. Sábado 3 de octubre.

Agüimes

  • Romería Nuestra Señora del Rosario. Sábado 3 de octubre.

Santa Lucía de Tirajana

  • Romería de San Rafael, Vecindario. Sábado 24 de octubre.

Diciembre: La última del año

Santa Lucía de Tirajana

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  • Romería de Los Labradores. Domingo 20 de diciembre.

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