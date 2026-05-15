San Fernando de Maspalomas celebra sus fiestas patronales con el regreso del folclore y la tradición

San Fernando de Maspalomas prepara la edición 2026 de sus fiestas patronales, que se desarrollarán del 21 al 31 de mayo bajo el lema “Raíces y Tradiciones”. La Concejalía de Festejos y Eventos, encabezada por Yilenia Vega, presentó el programa en un acto presidido por el alcalde Marco Aurelio Pérez, destacando la recuperación de tradiciones históricas y la implicación de la comunidad local. La semana festiva combinará tradición, música popular, folklore, encuentros vecinales y actividades infantiles, consolidando a San Fernando como uno de los grandes puntos de encuentro del sur de Gran Canaria. La agenda está diseñada para públicos de todas las edades, integrando eventos culturales y comunitarios.

Inauguración con pregón y música

El evento inaugural contará con el pregón de Paula Rodríguez Artiles, reconocida educadora vinculada al municipio, acompañada de actuaciones musicales de Umiaya y La Banda Sol y Arena. Entre las novedades de esta edición se incluye la primera Romería Ofrenda Infantil, destinada a escolares, con el objetivo de acercar las tradiciones a las nuevas generaciones.

Recuperación de la procesión histórica

Uno de los actos más representativos será la recuperación de la procesión tradicional desde la Ermita de San Fernando El Chico hasta la parroquia, programada para el viernes 29 de mayo tras la Eucaristía. Esta iniciativa revive la memoria histórica del municipio y refuerza la identidad local.

Música, verbenas y actividades tradicionales

La Masparranda del viernes 22 contará con actuaciones de Las Dunas del Sur, Parranda El Cañizo y Bejeque, mientras que las verbenas del fin de semana reunirán a artistas como Yo Marc Tributo a Marc Anthony, Star Music y DJs locales. Festividades históricas como el asadero de pescado del Día de Canarias, el Festival Regional de Folclore de Maspalomas, torneos de dominó y zanga, y actividades infantiles completan la agenda.

Cierre religioso y participación vecinal

La programación religiosa concluirá el 30 de mayo con la Solemne Eucaristía y la procesión de San Fernando y la Virgen del Carmen. La implicación vecinal en decoraciones y tradiciones comunitarias es uno de los aspectos centrales de la edición 2026, acercando la historia y las costumbres del municipio a todos los públicos. El alcalde Marco Aurelio Pérez destacó que las fiestas mantienen viva la memoria colectiva, refuerzan la identidad local y consolidan a San Fernando como un punto de encuentro cultural y festivo en el sur de Gran Canaria.