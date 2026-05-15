Santa Brígida aprueba 15 millones tras Therese: obras de emergencia, asfaltado y nuevo anexo deportivo

El pleno del Ayuntamiento de Santa Brígida ha aprobado este viernes una inversión de 15 millones de euros destinada a la ejecución de obras de emergencia por los daños ocasionados por la borrasca Therese, así como a diferentes actuaciones de mejora en infraestructuras municipales. Entre los proyectos previstos se incluye la construcción de una pista anexa al polideportivo municipal, que permitirá ampliar los espacios disponibles para la práctica de fútbol sala, patinaje y baloncesto, entre otras disciplinas. La inversión también contempla proyectos de asfaltado, actuaciones de alumbrado público y la repavimentación del acceso a Pino Santo Alto.

La mayor parte del importe, en torno a seis millones de euros, se destinará a los trabajos de emergencia para reparar los daños registrados en carreteras y a la restitución de colectores principales de saneamiento. Algunas de estas actuaciones ya han comenzado a ejecutarse, junto con labores de mantenimiento de la red y la elaboración de estudios técnicos necesarios para completar las intervenciones previstas.

Mejoras reclamadas por los vecinos

Por otro lado, el Consistorio destinará 1.260.000 euros al área de Vías y Obras, con actuaciones entre las que destaca el plan de asfaltado municipal. En este apartado, el Ayuntamiento dará prioridad a la repavimentación del acceso a Pino Santo Alto, una mejora largamente reclamada por los vecinos. «Esta repavimentación es reclamada desde hace bastante tiempo por los residentes de esta zona del municipio», explica el alcalde, José Armengol. Además, se acometerán mejoras en los accesos al Parque de Los Almendros y en el vial Camino La Concepción-Cruz del Gamonal.

Otro de los capítulos más relevantes corresponde al área de Deportes, que contará con una inversión global de 2.180.095 euros. Esta partida se destinará, principalmente, a la ejecución del anexo al polideportivo municipal, una ampliación prevista desde el anterior mandato que permitirá aumentar y mejorar los espacios disponibles para la práctica deportiva de los vecinos, con zonas destinadas a disciplinas como fútbol sala, patinaje y baloncesto. El proyecto incluye también la incorporación de nuevos equipamientos, mejoras en el alumbrado, cerramientos y actuaciones en instalaciones deportivas como Los Olivos y La Angostura.

El Consistorio dotará las calles de nuevas islas de contenedores y mejorará el tratamiento de residuos

La gestión de residuos sólidos urbanos contará con 1.005.000 euros, destinados a la implantación de nuevas islas de contenedores, la mejora de los contenedores soterrados, el tratamiento de residuos y distintas actuaciones para optimizar la gestión ambiental del municipio, además de sufragar costes vinculados a tasas e impuestos. En el ámbito social, el expediente incorpora 826.628,08 euros para reforzar los Servicios Sociales municipales. Esta partida permitirá acometer la ampliación de dependencias, la climatización del Club de Mayores y diversas mejoras en sus instalaciones.

Funcionamiento de las dependencias policiales

En materia urbanística, se destinarán 401.040 euros a la finalización del contrato del ARRU, la revisión de precios, actuaciones en Los Alvarados y la redacción del proyecto para la rehabilitación del Real Casino. Por su parte, el alumbrado público contará con una inversión de 294.000 euros para la renovación de luminarias, la mejora de centros de mando y la adaptación de proyectos. Asimismo, el área de cementerio y servicios funerarios dispondrá de 175.000 euros de inversión. El expediente contempla también el refuerzo del área de Seguridad, con 112.000 euros destinados a la puesta en funcionamiento de las nuevas dependencias de la Policía Local, además de una aportación de 215.000 euros al Consorcio de Emergencias de Gran Canaria.

Una inversión de 240.000 euros mejorará la pavimentación y cubiertas en centros escolares del municipio

El área de Educación contará con 242.000 euros para mejoras de pavimentación y cubiertas en centros escolares, la Escuela Infantil y la Escuela de Música. Por su parte, Bienestar Animal recibirá 446.400 euros para garantizar la continuidad de los servicios y avanzar en la adecuación del centro de protección animal. La programación cultural y el impulso al sector primario también se verán reforzados, con 291.000 euros destinados al área de Cultura y 192.985 euros a Desarrollo Rural.

Finalmente, el expediente incluye inversiones para la modernización tecnológica y administrativa del Ayuntamiento, con 319.800 euros para administración general, 60.000 euros para atención ciudadana y 228.450 euros para nuevas tecnologías. Estas partidas se orientarán al refuerzo de la seguridad digital y a la implantación de nuevos sistemas de comunicación.