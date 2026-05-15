El secreto para que tus hijos hablen inglés de verdad (y les encante)

A partir de septiembre, muchas familias tendrán la oportunidad de transformar los sábados de sus hijos en una experiencia que va mucho más allá del ocio: un espacio donde aprender inglés de forma natural, ganar seguridad al comunicarse y desarrollar habilidades clave para su futuro… ¡mientras se lo pasan en grande!

El nuevo programa Arenas Saturday School, impulsado por el Colegio Arenas Sur, está pensado para niños de 3 a 14 años de cualquier colegio y responde a una de las principales preocupaciones de las familias: que sus hijos no solo estudien inglés, sino que realmente lo utilicen con confianza en contextos reales.

Periodos lúdicos con un enfoque académico

Todo en un entorno cercano, dinámico y motivador, donde cada sábado se convierte en una experiencia distinta. Las actividades —que combinan juego, deporte, creatividad y tecnología— están diseñadas para que el aprendizaje surja de forma natural. Desde retos interactivos con realidad virtual o drones, hasta juegos de rol y deportes, el programa tiene un objetivo claro: que los niños participen, se expresen y disfruten mientras aprenden.

Porque uno de los grandes retos en el aprendizaje de idiomas es precisamente ese: dar el paso de entender a hablar. Y aquí es donde este programa marca la diferencia. A través de una inmersión completa en inglés y con un componente lúdico, los alumnos empiezan a comunicarse de forma espontánea, perdiendo el miedo y ganando soltura casi sin darse cuenta. Además, el hecho de ser un programa con profesorado 100% nativo británico favorece una pronunciación más natural y una exposición real al idioma, algo difícil de conseguir fuera de un entorno de inmersión.

Oportunidad para alumnos de cualquier colegio

El programa se desarrollará durante 30 sábados, de septiembre a junio, en horario de mañana, lo que permite a las familias aprovechar el fin de semana de una forma productiva sin renunciar al tiempo libre. Y para quienes buscan un objetivo académico adicional, también se ofrece preparación para los exámenes oficiales de Cambridge, aportando un valor añadido al proceso de aprendizaje.

Otro aspecto especialmente atractivo es que esta iniciativa está abierta también a alumnado externo al Colegio Arenas Sur, lo que amplía la oportunidad a muchas más familias que desean ofrecer a sus hijos una experiencia educativa diferente, útil y motivadora.

En un mundo cada vez más global, dominar el inglés ya no es una opción, sino una necesidad. Y hacerlo desde la motivación, la práctica real, la confianza y el componente lúdico marca la diferencia. Por eso, a partir de septiembre, los sábados en el Arenas Saturday School son el mejor aliado para conseguirlo.

Para más información, visite el sitio web: www.colegioarenassur.com/programas/saturday-school/