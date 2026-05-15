Más seguridad en las Dunas de Maspalomas: así serán los «ojos digitales» para medir la afluencia de visitantes

El Cabildo de Gran Canaria refuerza el control ambiental y la seguridad en las Dunas de Maspalomas con la implantación de tecnología inteligente. La actuación incluye sensores para medir la afluencia de visitantes, cámaras de videometría, postes SOS, pantallas informativas y cerca de 200 paneles de señalización física y digital distribuidos por senderos, accesos y puntos estratégicos del espacio protegido.

El proyecto, ejecutado por Sodetegc en el marco de Impulsa Maspalomas, cuenta con una inversión de 664.373 euros y está financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Next Generation EU. Uno de los principales objetivos es conocer en tiempo real los flujos de visitantes y detectar posibles situaciones de saturación en determinadas zonas de la reserva. Para ello, se han instalado sensores en senderos que permiten analizar patrones de movilidad y afluencia. Según el Cabildo, estos dispositivos funcionan de forma completamente anónima, sin identificar personas ni almacenar datos personales, y ofrecen información útil para mejorar la toma de decisiones y reducir la presión sobre el entorno.

La actuación incorpora también postes SOS en senderos y zonas costeras, equipados con sistemas de emergencia, material de primeros auxilios y alimentación solar autónoma. A ello se suman cámaras de videometría inteligente ubicadas en accesos estratégicos, como el mirador de las dunas, que permiten analizar la ocupación y detectar accesos indebidos o aglomeraciones en tiempo real. Estos sistemas no graban ni almacenan imágenes, sino que procesan datos estadísticos y alertas operativas.

Códigos QR

El proyecto incluye además un amplio despliegue de señalización, con cerca de 200 paneles destinados a mejorar la orientación de los visitantes e informar sobre los usos permitidos, las restricciones y las normas de conservación del espacio protegido. Muchos de estos paneles incorporan códigos QR que dan acceso a contenidos digitales de interpretación ambiental en varios idiomas, con información sobre la formación dunar, la charca, la flora endémica y la avifauna.

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, visitó este viernes las actuaciones que se desarrollan en la Reserva y defendió el uso de estas herramientas para proteger el espacio natural. «Seguimos avanzando en el control inteligente del espacio natural, pero también en algo fundamental: mejorar la información y la concienciación de quienes visitan las Dunas de Maspalomas», señaló.

García Brink subrayó que la tecnología debe servir para reforzar la conservación de un entorno «extremadamente frágil» y, al mismo tiempo, ofrecer una experiencia «más segura, ordenada y respetuosa» con los valores ambientales de la Reserva.